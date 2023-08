﻿Eltern fordern sicheren Übergang für Schulkinder – nun kommt temporäre Ampel

Leipzig. Die Stelle, an der sich Käthe-Kollwitz-Straße und Schreberstraße kreuzen, gilt schon länger als Problemfall. In einer Petition forderten Eltern einen sicheren Übergang für ihre Kinder. In der Umgebung befinden sich mehrere Schulen. Und auch im Rahmen einer Bürgerbeteiligung zum Fußverkehrsentwicklungsplan gab es Beschwerden. Pünktlich zum Schulbeginn will die Stadt nun eine mobile Ampel aufstellen. So wolle man die Sicherheit erhöhen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Boden eingelassene spezielle Markierungen sollen sehbehinderte Menschen eine bessere Orientierung ermöglichen. Hinzu kommen weitere Umbauten, die bis Anfang November andauern können. Ab 2027 soll die Käthe-Kollwitz-Straße weiter umgestaltet werden.

Lesen Sie auch

Um künftig einen besseren Überblick über das Verkehrsaufkommen in Leipzig zu bekommen, werden ab dem 16. August im gesamten Stadtgebiet 60 Kameras installiert, die 24 Stunden lang Verkehrssituationen aufnehmen, dabei Autos aber eben auch Radfahrer und Fußgänger berücksichtigen. Schon jetzt gibt es in der Stadt mehrere Mess-Stellen – die geplante Einzelzählung soll weitere Informationen für künftige Planungs- und Entscheidungsprozesse innerhalb der Stadtverwaltung liefern.

LVZ