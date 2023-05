﻿MDR-Sendereihe „Selbstbestimmt“: Sex mit Tan Caglar, Risiko mit Mathias Mester

Newsletter „Leipzig Update“

Der Montag in Leipzig: 40 Bewohner bei Brand aus Altenheim gerettet

Pfingstmontag am frühen Morgen im Leipziger Osten - der Brandalarm einer Einrichtung in der pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren betreut werden, löst aus. Im Dachstuhl des Gebäudes in der Chopinstraße ist ein Feuer ausgebrochen. 40 Bewohnerinnen und Bewohner müssen in Sicherheit gebracht werden. Ein Kraftakt für die Mitarbeiter und die Feuerwehr.