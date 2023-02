Ursprünglich sollte es bei den Protesten in der Leipziger Innenstadt am Montag um den Krieg gehen, die Hoffnung auf Frieden – doch es kamen auch Rechtsextreme. Eine Gruppe will sich nun stärker abgrenzen.

