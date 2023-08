﻿Dealer soll vor Gericht: Schlüsselfigur im Mordfall Jesse L. nun selbst angeklagt

Leipzig. Er war eine Schlüsselfigur im Fall des ermordeten Leipzigers Jesse L. (19): Der in der Szene als Kadir bekannte mutmaßliche Drogendealer ist jetzt von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden. Wie Behördensprecher Andreas Ricken auf LVZ-Anfrage mitteilte, geht es um unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei Fällen. Prozesstermine am Landgericht stehen noch nicht fest.

Jesse L. soll gemeinsam mit seinem späteren Mörder Max D. (21) wenige Stunden vor der Bluttat am 11. Januar 2022 bei Kadir in dessen Mölkauer Spätshop mehrere Kilogramm Marihuana abgeholt haben, um dieses später zu verkaufen.

Kiloweise Drogen und scharfe Munition

Das Landgericht hielt es für erwiesen, dass Max D. seinen Bekannten bei Schkeuditz mit einem Kopfschuss tötete, um das Rauschgift von Jesse L. an sich zu bringen und einen Teil seiner Schulden damit bezahlen zu können. Er wurde zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt.

Der Spätverkauf von Kadir war Wochen vor dem Mord von der Polizei observiert worden, stand allerdings am Tattag nicht mehr unter Beobachtung. Später fanden Ermittler bei dem Verdächtigen 21 Kilogramm Marihuana und fünf Kilogramm Crystal sowie eine CO2-Maschinenpistole und scharfe Munition, hieß es vor Gericht. Eine Anregung der Kripo, Kadir in Haft zu nehmen, soll die Staatsanwaltschaft mangels dringenden Tatverdachts abgelehnt haben. Ein Umstand, der im Mordprozess für massives Unverständnis gesorgt hatte.

