﻿Mord an Leipziger Jesse L.: Justiz ließ seinen Großdealer auf freiem Fuß

Leipzig. Diese Überraschung im Mordfall Jesse L. (19) hat das Zeug zu einem Justizskandal: Wie bei der Prozessfortsetzung am Dienstag im Landgericht herauskam, waren Ermittler schon einige Wochen, bevor der junge Leipziger erschossen wurde, auf der Spur seines mutmaßlichen Großdealers. Doch dieser 30-Jährige, der in der Szene als Kadir bekannt ist, befindet sich bis heute auf freiem Fuß. Denn obwohl die Polizei in dessen Geschäft kiloweise Drogen sicherstellte, beantragte die Staatsanwaltschaft nach Angaben eines zuständigen Kripo-Beamten trotz ausdrücklicher Anregung bislang keinen Haftbefehl. „Das ist zurzeit in solchen Fällen in Leipzig so üblich“, erläuterte der Ermittler vor Gericht merklich frustriert.

Kadir gilt in dem Mordprozess als wichtiger Zeuge. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 20-jährige Max D. am 11. Januar 2022 den ein Jahr jüngeren Jesse L. bei Schkeuditz mit einem Kopfschuss tötete, um an dessen Rauschgift zu gelangen. Beide sollen an dem Tag auf dem Weg zu einem Drogendeal gewesen sein. Etwa zwei Stunden zuvor habe Jesse L. das Marihuana, das an jenem Abend verkauft werden sollte, in einem Spätverkauf in Leipzig-Mölkau abgeholt. Von diesem Geschäft aus soll Kadir im großen Stil mit allerlei Betäubungsmitteln gehandelt haben.

Marihuana und Crystal sichergestellt

Bereits Anfang Dezember 2021 hätten Polizeikräfte den Spätverkauf observiert, berichtete ein Beamter am Dienstag vor Gericht. Ausgangspunkt der Ermittlungen gegen Kadir sei der Hinweis einer sogenannten Vertrauensperson (VP) gewesen – eines Insiders, dessen Identität die Behörden geheim halten. Da man den Tatverdächtigen nicht zu Gesicht bekam und die Tipps der VP bedeutender erschienen, sei die Überwachung aber wieder abgebrochen worden, so der Kriminalist. Als Jesse L. und Max D. am 11. Januar dieses Jahres dort waren, wurde offenbar nicht mehr observiert.

Bei einer ersten Durchsuchungsaktion am 18. Januar in den beiden Spätverkaufsläden von Kadir in Neustadt-Neuschönefeld und Mölkau wurden keine Drogen gefunden. Zehn Tage später waren die Ermittler erfolgreicher. In einem Keller, der dem Verdächtigen gehören soll, entdeckten sie 21 Kilogramm Marihuana und fünf Kilogramm Crystal. Sichergestellt wurden außerdem eine täuschend echt aussehende CO2-Maschinenpistole sowie scharfe Munition, etwa für Schnellfeuergewehre wie G 3 und Kalaschnikow. Ende Januar habe die Kripo daher angeregt, Kadir in Haft zu nehmen. „Das wurde von der Staatsanwaltschaft abgelehnt“, berichtete der Beamte im Zeugenstand. Angeblich bestehe kein dringender Tatverdacht.

Kadir tauchte ab, wurde später in Erfurt von der Bundespolizei aufgegriffen – mit einer größeren Menge Bargeld, Drogen und einer Rolex-Uhr, wie es heißt. Im Zuge des Mordfalls Jesse L. sei gegen Kadir ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet worden, so der Polizist. Bislang fand keinerlei Verbindung dieser Verfahren und kein Informationsaustausch statt, merkte die zuständige Strafkammer verwundert an.

„Zig Haftgründe – und es passiert einfach nichts“

Nebenklagevertreter Jan Siebenhüner ging noch weiter: Er warf verantwortlichen Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft im Fall Kadir versuchte Strafvereitelung im Amt vor. Die Organisierte Kriminalität verkaufe Drogen ohne Ende, es gebe Verbindungen zum Verfahren um den Mord an Jesse L., so der Anwalt von Jesses Familie. „Doch es wird nichts getan, um das zu prüfen. Es gibt zig Haftgründe – und es passiert einfach nichts.“

Um offene Fragen in dem Mordfall zu klären, soll am Mittwoch die Tat mit großem Aufwand außerhalb des Gerichts rekonstruiert werden. Hauptsächlich geht es darum herauszufinden, ob Max D. einen heimtückischen Mord begangen hat oder es lediglich eine Art Unfall war, wie es der Angeklagte behauptete. Den Vater des getöteten Jesse L. will das Gericht audiovisuell befragen. Die Mutter sei weiterhin nicht vernehmungsfähig, so Siebenhüner. "Ihr Arzt rät regelrecht davon ab."