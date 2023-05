﻿Prostituierte in Leipziger Hotel ermordet: „Sie blutet die ganze Zeit, ich glaube, sie ist tot“

Weil der Gast aus Zimmer 105 den Schlüssel nicht abgegeben hatte, stießen Mitarbeiter des Hotels in Sellerhausen-Stünz im November 2022 auf den Leichnam einer ermordeten Frau. Am Freitag sagten sie vor Gericht aus.

Leipzig. Er hatte Tränen in den Augen, als er an jenem Abend den Notruf wählte: „Ich brauche dringend Hilfe“, sagte Marco F. (35) ins Telefon. „Eine Dame liegt auf dem Boden und blutet die ganze Zeit, sie bewegt sich nicht, ich glaube, sie ist tot.“ Kurz zuvor hatte der Geschäftsführer des Hotels in der Portitzer Straße in Sellerhausen-Stünz gemeinsam mit seinem Rezeptionisten Abdel S. (27) die Tür von Zimmer 105 aufgebrochen, weil der Gast nicht ausgecheckt hatte und jede Spur von ihm fehlte.