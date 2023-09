Vorwurf Mord: Festnahme nach Leichenfund am Lindenauer Hafen

Leipzig. Nach dem Fund einer Leiche am Lindenauer Hafen in Leipzig Ende Juli hat die Polizei inzwischen einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, sei gegen einen 19-Jährigen „Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in Tateinheit mit besonders schwerem Raub mit Todesfolge sowie wegen Computerbetrugs“ erlassen worden. Der junge Mann sei demnach bereits am Donnerstag festgenommen worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 19-Jährige sei nach Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Die Ermittlungen im Fall seien allerdings noch nicht abgeschlossen.

Leichnam im ehemaligen Speichergebäude aufgefunden

Am Morgen des 27. Juli war in einem ehemaligen Speichergebäude am nie fertiggestellten Hafen in Leipzig-Lindenau ein Leichnam gefunden worden. Das Gelände auf Höhe Plautstraße und Lyoner Straße wurde daraufhin von der Polizei weiträumig abgesperrt und durchsucht worden. Inzwischen wurde der Verstorbene identifiziert, demnach handelt es sich um einen 25-Jährigen aus Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kriminalpolizei ging bereits nach ersten Ermittlungen nicht von einem natürlichen Tod des Mannes aus. Der 25-Jährige galt zudem auch nicht als vermisst.

LVZ