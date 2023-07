﻿Prostituierte in Leipziger Hotel erstochen: Das sagt der Angeklagte über die Mordnacht

Leipzig. Wie hat er diese frühe Todesdrohung gemeint? „Ich würde alles für Dich tun, selbst morden“, schrieb Danny M. (43) am 30. September 2022 per WhatsApp an Malina N. (31). Er wollte sie heiraten, doch die bulgarische Prostituierte lehnte ab. Etwa fünf Wochen später, am 8. November, wurde ihr blutüberströmter Leichnam in einem Hotel in der Portitzer Straße im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz entdeckt. In dem seit 8. Mai laufenden Prozess schwieg Danny M. zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Doch nun kam heraus, was der Angeklagte außerhalb des Gerichts über die Mordnacht sagte.

Laut Anklage soll der aus Sachsen-Anhalt stammende Florist am 8. November vorigen Jahres zwischen 5.55 und 8.10 Uhr Malina N. erstochen haben. Aus Wut darüber, dass sie keine feste Liebesbeziehung mit ihm eingehen wollte. Das Opfer verblutete aufgrund mehrerer Messerstiche in Hals und Oberkörper. Stunden später wurde die Tote entdeckt. Weil Danny M. nach der Check-out-Zeit um 11 Uhr noch immer nicht den Schlüssel zurückgegeben hatte, brachen der Hotel-Geschäftsführer und sein Rezeptionist die Tür von Zimmer 105 auf. Am Abend zuvor hatte Danny M. spätabends hier eingecheckt, füllte den Anmeldebogen mit korrekten Daten aus, bezahlte in bar.

Mord an Prostituierter in Leipziger Hotel: Vor der Tat gab es Schnitzel mit Pommes

Wie es danach angeblich weiterging, schilderte er in den Gesprächen mit dem forensischen Psychiater Matthias Lammel. Es sei in dem Hotel gar nichts passiert, so Danny M., nicht einmal Sex. Am Abend hätten sie sich Schnitzel mit Pommes bestellt, danach seien sie eingeschlafen. Als er am nächsten Morgen aufgestanden sei, um zur Arbeit zu fahren, habe sie noch geschlafen. Wie Malina N. zu Tode kam, wollte er auch Lammel nichts sagen.

Gegenüber dem psychiatrischen Sachverständigen stellte er die Beziehung zu der zwölf Jahre jüngeren Bulgarin als eine Liebesgeschichte mit Hindernissen dar. Seit dem Frühjahr 2021 sei die Mutter von zwei Töchtern seine Freundin gewesen, schon bald habe er für Sex nicht mehr zahlen müssen. Malina N. habe aus der Prostitution aussteigen wollen, zu der sie gezwungen worden sei. Doch ihr Zuhälter habe dies nicht gewollt.

Offenbar war Danny M. aber überaus misstrauisch. Schon Monate vor der Bluttat betrieb der Angeklagte digitales Stalking, fand ein Gutachter heraus, der im Auftrag des Gerichts Tausende Chatnachrichten auswertete. „Das hatte mit Liebe nicht viel zu tun“, sagte der Ermittler am Montag. Vier Smartphones habe Danny M. benutzt und sich gegenüber potenziellen Freiern als Malina N. ausgegeben. Außerdem soll er verdeckt mit ihr in Kontakt getreten sein, um sie zu kontrollieren. Zugleich habe er sie bedrängt. So soll er ihr Mitte Oktober ein Foto geschickt haben, mit dem er einen Suizid ankündigte: Er ist darauf mit einem Messer am Hals zu sehen, dazu schrieb er: „Ich kann ohne Dich nicht leben.“

Vorstrafe wegen versuchter Vergewaltigung

Der Chat-Gutachter geht davon aus, dass Malina N. den Deutschen in erster Linie als Geldquelle betrachtete. Als sie kurz vor dem Mord am 7. November einem Treffen in Leipzig zustimmte, habe er ihr dafür 2000 bis 3000 Euro versprochen. Überraschend für den Experten nach Auswertung der Kommunikationsdaten: Das Wort „Sex“ tauchte am 6. November das erste und einzige Mal in den Chatnachrichten auf. Dabei war der Angeklagte dem Thema offenbar verfallen.

Auf seinen Handys fand die Polizei Pornografie jeglicher Spielart. In seinem Zimmer wurde eine Sammlung mit Damenunterwäsche gefunden. Gutachter Lammel sprach von „transvestitischen und fetischistischen Neigungen“. Gleichwohl sei Danny M. „in sexueller Hinsicht eher der Theoretiker“. Aktenkundig ist allerdings auch eine Vorstrafe aus dem Jahr 1998 wegen versuchter Vergewaltigung.

Am Dienstag sind die Plädoyers geplant.

