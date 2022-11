﻿Mord in Leipziger Hotel: 42-Jähriger festgenommen

Nach dem Mord an einer Frau in einem Leipziger Hotel ist ein 42-jähriger Mann vorläufig festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft will Haftbefehl gegen ihn beantragen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket