﻿Frau in Leipziger Hotel getötet: Wie die Kripo dem mutmaßlichen Täter auf die Spur kam

Im Fall einer getöteten 31-Jährigen in einem Leipziger Hotel ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann hatte zuvor allein in das Zimmer eingecheckt. Der Hotelinhaber fand die Leiche der Frau.

Die Ermittlungen zu dem Mord einer 31-jährigen Frau in einem Hotel im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz dauern weiter an.

Leipzig. Im Zuge der Ermittlungen zu einem Tötungsverbrechen an einer Frau in einem Leipziger Hotel sind neue Details bekanntgeworden. Die Kriminalpolizei kam dem mutmaßlichen Täter, einem 42-Jährigen, offenbar schnell auf die Spur, da dieser am Tag zuvor selbst in der Herberge im Stadtteil Sellerhausen-Stünz eingecheckt hatte. In seinem Zimmer war am Dienstagabend eine 31-jährige Bulgarin leblos aufgefunden worden. Der 42-Jährige hatte das Einzelzimmer am Montag bezogen. Am Mittwoch nahm die Polizei ihn fest. Der Mann sitzt wegen des Verdachts des Totschlags inzwischen in Untersuchungshaft.

Hotelinhaber fand Frauenleiche im Zimmer des Tatverdächtigen

Wie der Hotelinhaber am Freitag der LVZ berichtete, hatte der Gast sein Zimmer für eine Nacht über ein großes Online-Portal gebucht. Er sei allein angereist. Am Dienstag habe der Mann jedoch nicht zur vereinbarten Zeit die Zimmerschlüssel zurückgegeben.

Am Abend entschied sich der Hoteleigentümer, das Zimmer zu öffnen, nachdem er den eingecheckten Gast auch telefonisch nicht erreichen konnte. „Man konnte von außen laufendes Wasser hören“, so der Inhaber der Herberge in der Portitzer Straße. „Ich dachte zuerst, dass der Mann gerade duscht.“ Nach weiterem Abwarten habe er gemeinsam mit einem Mitarbeiter das Zimmer geöffnet und die tote Frau darin vorgefunden. Das Wasserrauschen sei von einer klemmenden Toilettenspülung gekommen. „Die Frau habe ich vorher noch nicht gesehen“, sagte der Hotelinhaber.

Polizei ermittelt weiterhin am Tatort

Der mutmaßliche Täter sei zum ersten Mal zu Gast in seinem Hotel gewesen und stamme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt. Dies habe der Tatverdächtige beim Check-in am Montag angegeben. Aufgrund seiner Kontaktdaten konnten die Ermittler den in Wittenberg wohnhaften Mann offenbar schnell ausfindig machen. Die Polizei machte zu Details der Festnahme bislang keine weiteren Angaben. Auch zu den Hintergründen der Tat halten sich die Ermittler bedeckt.

Wie die LVZ berichtete, ist das Opfer bereits obduziert worden. Am Freitagnachmittag lagen die Ergebnisse der Untersuchung nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch nicht vor. Auch vor Ort dauern die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten weiter an. Den Angaben nach haben am Freitag weitere Untersuchungen am Tatort stattgefunden.

Von flp