﻿Angeklagter nach Mordversuch in Leutzsch: „Meine Freundin ist die wahre Täterin“

Ein Tätowierer und Pornodarsteller soll in Leipzig-Leutzsch ein Blutbad angerichtet und fast einen Bekannten getötet haben. Im Prozess am Landgericht beschuldigte seine Freundin. Er selbst habe Angst vor ihr gehabt.

Leipzig. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für den Schuldigen eines blutigen Gewaltexzesses in Leipzig-Leutzsch: Tätowierer und Pornodarsteller Christian F. (30) soll am 1. September vorigen Jahres um ein Haar seinen Bekannten Matthias T. (64) in dessen Wohnung in der Georg-Schwarz-Straße getötet haben. Doch am Dienstag erklärte er beim Prozess im Landgericht: „Meine Freundin Cornelia B. ist die wahre Täterin.“ Nach seiner Schilderung soll die 32-jährige Obdachlose extrem gewalttätig sein. Auch er sei von ihr schon mehrfach massiv verletzt worden.

Kennengelernt habe er sie in Hamburg, wo Cornelia B. in einer Obdachlosenunterkunft lebte. Der gelernte Fachlagerist wohnte damals auf der Reeperbahn, verdiente sein Geld nach eigenen Angaben in Tattoo-Studios sowie in der Porno-Industrie und im Escort-Service. Um die 4000 Euro netto habe er monatlich damit verdient, berichtete er. Sein Plan sei es gewesen, Cornelia B. aus der Obdachlosenszene herauszuholen und mit ihr in Leipzig neu anzufangen. „Sie hat eine bipolare Störung, nahm in der Zeit nur Drogen“, sagte er vor Gericht. „Sie wäre dort verreckt.“

„Ich habe gesehen, wie sie auf ihn eingestochen hat“

Allerdings sei ihre Beziehung von Anfang an problematisch gewesen. Angeblich soll Cornelia B. ihn immer wieder körperlich angegriffen haben, behauptete der Angeklagte. Rippen- und Nasenbeinbrüche, Messerattacken – mehrfach habe er deshalb ins Krankenhaus gemusst. Sogar ein Schreiben habe er mit sich geführt zur Bestätigung, dass seine Freundin psychisch krank sei und er sich nur gegen sie zur Wehr setze. Andernfalls könnten Augenzeugen annehmen, er würde Frauen angreifen. So wie im August 2022, als er von acht Personen krankenhausreif geschlagen worden sei, nachdem Cornelia B. grundlos um Hilfe gerufen habe.

Am Abend des 1. September sei man eigentlich guter Dinge gewesen. Keine schlimmen Vorkommnisse, notwendige Dinge erledigt – in solchen Fällen habe er immer einen „Conny-Tag“ ausgerufen, an dem sie allein bestimmen durfte, was man gemeinsam unternimmt, so der Angeklagte. Cornelia B. wollte demnach ins Kino, und man habe sich in der Wohnung seines Bekannten Matthias T. (64), bei dem sie unterkamen, für den Abend fertiggemacht. Er habe geduscht und dabei laut Musik gehört, so Christian F.. Als er aus dem Bad gekommen sei, habe Cornelia B. blutverschmiert dagestanden, ein Messer in jeder Hand. Ihr Gastgeber Matthias T. habe im Wohnzimmer gelegen. Er habe sie dann in den Arm genommen und sich dabei selbst mit Blut besudelt.

Später erklärte Christian F. im Widerspruch zu seiner ersten Aussage: „Ich habe gesehen, wie sie auf ihn eingestochen hat.“ Deshalb habe er mit einer Schere nach ihr geworfen, um sie aufzuhalten. Dann seien sie geflohen. Die beiden Messer vom Tatort will er nur deshalb mitgenommen haben, um sich vor Cornelia B. zu schützen.

Auch versuchte Vergewaltigung Teil der Anklage

Der schwerverletzte Matthias B. lag stundenlang in seinem Blut, bis Cornelia B. am nächsten Tag Hilfe holen konnte und der Leutzscher zur Operation in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Warum Christian F. nicht selbst für seinen verblutenden Freund Rettung organisierte, konnte er nicht erklären. „Ich war geschockt, wusste nicht, wie ich reagieren sollte, war blind vor Liebe“, sagte er auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Hans Jagenlauf.

Cornelia B. ist für den nächsten Verhandlungstag als Zeugin geladen. Sie lebt aktuell wieder in Hamburg – und gilt für die Staatsanwaltschaft nicht als Täterin, sondern als Opfer. Laut Anklage soll Christian F. seine Freundin schon vor der Bluttat einmal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und an den Leutzsch-Arkaden mit Bierflaschen beworfen haben. Letzteres räumte er vor Gericht ein. Alles andere bestritt er wortreich – die brutale Attacke auf Matthias T. ebenso wie die ebenfalls angeklagte versuchte Vergewaltigung von Cornelia B. später am Abend in der Hans-Driesch-Straße. Stattdessen nur bittere Vorwürfe gegen seine Geliebte: „Ich verstehe nicht, warum sie auf diese Weise unser Leben zerstört hat.“