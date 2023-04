Im November tötete ein Mann eine 31-jährige Frau in einem Leipziger Hotel. Nun muss sich ein 42-Jähriger vor dem Landgericht dem Vorwurf des Mordes stellen. Zunächst war von Totschlag die Rede.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig erhebt Anklage wegen des Mordes gegen einen 42- Jährigen aus Sachsen-Anhalt. Der mutmaßliche Täter soll am 8. November 2022 in einem Leipziger Hotel eine 31-jährige aus Bulgarien stammende Frau getötet haben.

31-Jährige in Leipziger Hotel getötet: Staatsanwaltschaft Leipzig erhebt Mordanklage

Leipzig. Die Staatsanwaltschaft Leipzig erhebt Anklage wegen des Mordes gegen einen 42- Jährigen aus Sachsen-Anhalt. Der mutmaßliche Täter soll am 8. November 2022 in einem Leipziger Hotel eine 31-jährige aus Bulgarien stammende Frau getötet haben. Bei dem Hotel handelt es sich nach LVZ-Information um das Hotel Adler in Leipzig Sellerhausen-Stünz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Ergebnis der umfangreichen Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft nun vom ursprünglichen Tatvorwurf des Totschlags abgewichen, wie die Behörde am Montagmorgen mitteilt. Gegen den Angeschuldigten sei nunmehr der hinreichende Tatverdacht des Mordes mit den Mordmerkmalen der niederen Beweggründe und der Heimtücke gegeben.

Lesen Sie auch

Der Angeschuldigte befindet sich seit seiner vorläufigen Festnahme am 9. November 2022 aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters beim Amtsgericht Leipzig vom 10. November 2022 ununterbrochen in Untersuchungshaft.