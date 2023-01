﻿Mordfall Jesse L.: Glaubhafte Reue, aber keine Wahrheit

Das war der Freitag: Urteil im Mordprozess um Jesse L.

Es war ein viel beachteter Prozess in Leipzig. Gut ein Jahr, nachdem der 19-jährige Jesse L. an einem Feld in Schkeuditz mit Schussverletzungen tot aufgefunden wurde, hat das Landgericht Leipzig nun ein Urteil gesprochen. Der Angeklagte muss zehn Jahre in Haft.