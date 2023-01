﻿Prozess um getöteten Leipziger Jesse L.: Für die Verteidiger war es kein Mord

Der Mord an dem 19-jährigen Leipziger Jesse L. beschäftigt das Landgericht seit 1. Juli vorigen Jahres. Nun steht das Urteil unmittelbar bevor. Die Verteidiger des mutmaßlichen Todesschützen Max D. (21) forderten am Mittwoch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung.

Leipzig. Für die Verteidigung war es kein Mord: Im Prozess um den gewaltsamen Tod des 19-jährigen Leipzigers Jesse L. haben die Anwälte des Angeklagten Max D. (21) an ihrer Unfall-Version festgehalten. Sie forderten in der Verhandlung am Mittwochnachmittag im Landgericht lediglich eine Jugendstrafe wegen fahrlässigen Tötung. Die Höhe der Strafe stellten sie in das Ermessen des Gerichts. Auch nach fast sieben Monaten Hauptverhandlung wisse man nicht, weshalb sich der tödliche Schuss gelöst habe, sagte Verteidiger Christian Friedrich. Seine Kollegin Anne Prestrich ergänzte, dass auch das planlose Nachtatverhalten ihres Mandanten gegen einen eiskalt geplanten Mord spreche. „Es tut mir unbeschreiblich, dass der Tod von Jesse von mir verursacht wurde“, sagte Max D. am Ende des Prozesstages, „diese Verantwortung wird mich mein Leben lang begleiten.“

Mord an Jesse L. aus Leipzig: Staatsanwaltschaft will zwölf Jahre Haft für Angeklagten Max D.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag eine Jugendstrafe von zwölf Jahren Haft gefordert. Das liegt sogar über der eigentlichen Höchststrafe im Jugendstrafrecht von zehn Jahren. Die Anklagebehörde plädierte jedoch für eine Feststellung der besonderen Schwere der Schuld – für Heranwachsende wären dann bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe möglich. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft sind die Mordmerkmale der Heimtücke und Habgier sowie der Ermöglichung einer Straftat erfüllt. Der Angeklagte habe sich zwar umfassend zu den Tatvorwürfen geäußert. Seine Schilderungen, wonach sich der Schuss bei einer Art Unfall gelöst habe, sei jedoch nicht glaubhaft. Dies hatte auch ein Gutachter nach aufwendiger Rekonstruktion des Tatablaufs festgestellt.

Nebenklagevertreter Jan Siebenhüner sah mehrere Mordmerkmale als erfüllt an, im Unterschied zur Anklagebehörde ging er aber nicht von einer heimtückischen Tat aus. Auch eine besondere Schwere der Schuld kam für ihn nicht in Betracht. Er forderte zehn Jahre Jugendstrafe. Er hatte sich mit der Verteidigung im Rahmen eines Täter- Opfer-Ausgleichs darauf geeinigt, dass Max D. den Eltern und dem Bruder von Jesse L. Hinterbliebenengeld zahlen soll.

Laut Anklage hat Max D. am 11. Januar 2022 gegen 19 Uhr auf einem Feldweg bei Schkeuditz seinen Bekannten Jesse L. per Kopfschuss getötet. Für einen geplanten Drogenverkauf soll Jesse L. zuvor mehrere Kilogramm Rauschgift bei seinem Großdealer in einem Spätverkauf in Leipzig-Mölkau abgeholt haben. Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass der angebliche Deal tatsächlich ein Hinterhalt war. Der hochverschuldete Max D. habe das Marihuana an sich nehmen wollen, um diese selbst zu verkaufen. Drei Kilogramm aus der Beute soll er bereits vertickt haben.

Das Urteil soll am Freitag verkündet werden.