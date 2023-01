﻿Leipziger Prozess um den Mordfall Jesse L.: Was wir wissen und was nicht

Wie viele Jahre Haft hat der Angeklagte Max D. zu erwarten? Welche Erkenntnisse förderten diverse Gutachter zutage? Wie verfolgen die Eltern des getöteten Jesse L. den Prozess in Leipzig? Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Mordprozess.

Leipzig. Der Mord am 19-jährigen Leipziger Jesse L. vor einem Jahr auf einem Feld bei Schkeuditz hat viele Menschen bewegt und erschüttert. Seit dem 1. Juli 2022 läuft am Landgericht Leipzig der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter Max D. (21). Die Beweisaufnahme in dem Mammutprozess ist abgeschlossen, in wenigen Tagen soll das Urteil verkündet werden.