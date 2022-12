﻿Leipziger Prozess um den Mordfall Jesse L.: Was wir wissen und was nicht

Verhandlung am Landgericht

Gedenken an Jesse L. in Leipzig.

Was ist von der Tatversion des Angeklagten Max D. zu halten? Was sagen Gutachter dazu? Verfolgen die Eltern des getöteten Jesse L. den Prozess in Leipzig? Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Mordprozess.

