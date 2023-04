﻿Mordversuch an Ehefrau in Markkleeberg – Staatsanwaltschaft will höhere Strafe

Leipzig. Die Bluttat in einer Markkleeberger Villensiedlung wird wohl ein Fall für den Bundesgerichtshof (BGH). Nachdem das Landgericht Leipzig Anfang April den 72-jährigen Klaus U. wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau Susanne (56) verurteilt hatte, steht nun fest: Der Staatsanwaltschaft ist die verhängte Haftstrafe deutlich zu mild. Die Behörde legte Revision gegen das Urteil der 16. Strafkammer ein.

Als erwiesen galt nach Abschluss der Beweisaufnahme, dass der Rentner am Morgen des 20. Juli 2022 gegen 10 Uhr versucht haben soll, seine Gattin in deren Schlafzimmer im gemeinsamen Haus ganz in der Nähe des Cospudener Sees mit einem 2,8 Kilogramm schweren Kerzenständer aus Metall zu erschlagen. Ein erster Fausthieb erwischte die völlig schockierte Frau, während sie noch im Halbschlaf war. Über Minuten hinweg kämpfte sie um ihr Leben.

Angeklagter tötete schon seine frühere Gattin

Wie sie vor Gericht schilderte, sei es ihr gelungen, den auf ihr liegenden Mann von sich wegzustoßen, ins Untergeschoss zu flüchten und die Polizei anzurufen. „Ich wusste, entweder kann ich mich befreien oder mein letztes Stündlein hat geschlagen“, berichtete Susanne U. im Prozess. Mit massiven Verletzungen wurde sie in die Notaufnahme gebracht. So erlitt sie ein offenes Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades und einen Bruch des Schläfenbeins. Nach einer Operation musste die Schulassistentin noch neun Tage in stationärer Behandlung bleiben und war bis Ende des Jahres nicht voll arbeitsfähig.

Ein Tatmotiv blieb lange unklar, auch wenn die Ehe zuletzt in der Krise steckte. Beide hatten sich im Mai 2005 kennengelernt und elf Jahre später geheiratet. Dabei wusste sie nach eigenem Bekunden von einem sehr dunklen Schatten aus seiner Vergangenheit. Denn Klaus U. hatte bereits am 25. April 2001 seine damalige Ehefrau in Berlin getötet, war damals aber wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen worden. „Er hat mir erzählt, was mit der Mutter seines Sohnes passiert ist“, berichtete Susanne U. vor Gericht. „Ich konnte das nicht mit ihm in Verbindung bringen.“

Depressionen und irrationale Angst vor Armut

Auf den Tag genau 20 Jahre nach diesem Mord bekam ihre Ehe tiefere Risse, als es am 25. April 2021 zu einem heftigen Streit der beiden Markkleeberger kam, die Frau auf den Kopf geschlagen wurde und die Polizei um Hilfe rief. Klaus U. soll damals die Scheidung eingereicht, seinen Antrag später jedoch wieder zurückgezogen haben. Für seine Frau war aber offenbar ein gewisses Maß überschritten, sie suchte eine eigene Wohnung, wie sie sagte.

Tage vor dem angeklagten Mordversuch kam Klaus U. aufgrund von Depressionen in eine Fachklinik für Psychiatrie, während sie einen Urlaub allein plante. Wie im Prozess bekannt wurde, soll der Angeklagte eine irrationale Angst gehabt haben, zu verarmen, obwohl der frühere Tontechniker neben einer beachtlichen Rente auch Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten in seinem Haus bezog. Laut Anklage soll er seiner Frau während der Tat gesagt haben: „Du willst dir nur das Haus unter den Nagel reißen. Du stirbst hier alleine, mit mir gemeinsam.“

Verteidiger: Kein versuchtes Tötungsdelikt

Angesichts der Depressionen war man in einem psychiatrischen Gutachten von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen, was sich am Ende auch im Strafmaß niederschlug: Fünfeinhalb Jahre Haft wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung – so lautete das Urteil der Strafkammer. Verteidiger Tommy Kujus plädierte auf die noch bewährungsfähige Strafe von maximal zwei Jahren – allerdings nicht wegen eines versuchten Tötungsdelikts, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Anwältin des Opfers stellte keinen konkreten Strafantrag.

Für die Staatsanwaltschaft sollten es hingegen achteinhalb Jahre Haft für den Rentner sein. Wann der BGH über die Revision der Anklagebehörde entscheidet, ist noch offen.