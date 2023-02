Moschee im Leipziger Osten mit Graffiti beschmiert

Leipzig. Im Leipziger Osten ist am vergangenen Wochenende eine Moschee mit zwei Graffiti beschmiert worden. Wie es am Montag in einer Meldung der Leipziger Polizei hieß, wurden die Schriftzüge an dem Gebetshaus im Stadtteil Volksmarsdorf offenbar in der Zeit zwischen Samstagvormittag und Sonntagnacht 2.17 Uhr angebracht.

Angesprüht wurden demnach zwei schwarze Buchstabenkombinationen in der Größe von 25 bis 85 Zentimetern. Laut eines Behördensprechers, ließen sich einerseits die Buchstaben LKH erkennen. Bei dem zweiten Graffito seien die Zeichen dagegen nicht lesbar.

Der an der Volkmarsdorfer Moschee entstandene Schaden sei bislang nicht beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.