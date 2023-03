﻿Widerstand gegen Motorboote auf Cospudener See bei Leipzig nimmt zu

Segelboote auf dem Cospudener See könnten bald Gesellschaft von Motorbooten bekommen – zumindest will die Landesdirektion Sachsen den „Cossi“ für den motorisierten Verkehr unbegrenzt freigeben.

Leipzig. Der Cospudener See gilt vielen Menschen in Leipzig als das wichtigste Naherholungsgebiet im Sommer, hier trifft man sich zum Baden am Feierabend, einem kalten Getränk am Strand – oder direkt auf dem Wasser zum Stand-up-Paddling. Bald lässt sich womöglich eine weitere Aktivität in die Liste aufnehmen: Das Fahren motorisierter Boote. Doch dagegen regt sich weiter Widerstand.

Grund ist der Entwurf für eine Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen: Dieser sieht auf Grundlage des Sächsischen Wassergesetzes vor, dass der Cospudener See für einen uneingeschränkten Motorbootverkehr freigegeben wird. Ausgenommen sein soll demnach nur die Südspitze – aus Tierschutzgründen, wie es heißt. Derzeit ist das motorisierte Befahren des Gewässers nur nach Einzelgenehmigung möglich.

Tino Supplies (r.) von den Ökolöwen übergibt Andrea Staude die Petition zum Motorbootverbot auf dem Cospudener See . Über 10 000 Menschen haben unterzeichnet. © Quelle: André Kempner

Auch Leipzig und Markkleeberg lehnen Freigabe ab

Inzwischen haben über 10 000 Menschen ihre Unterschrift unter eine Petition gesetzt, die das Vorhaben grundsätzlich ablehnt. Initiiert hat sie der Leipziger Verein Ökolöwe, deren Geschäftsführer Tino Supplies die Petitionsunterlagen am Mittwoch der Vizepräsidentin der Landesdirektion, Andrea Staude, übergeben hat. „Das hätten wir so nicht erwartet“, sagt Supplies im Hinblick auf die Anzahl der Unterzeichner. „Das zeigt aber überdeutlich, dass die Menschen aus Leipzig den Cospudener See als Naherholungsgebiet und Badesee schätzen und erhalten wollen.“ Supplies bezeichnete eine unbegrenzte Zulassung von Motorbooten als „Katastrophe“ für die ökologische Entwicklung des Tagebausees. Die Umweltschützer fordern von der Landesdirektion die Aussetzung des Verfahrens. Die Petition haben sie nach eigenen Angaben auch bei der Stadt Leipzig eingereicht – mit dem Ziel, dass die Stadt gegen das Verfahren in Widerspruch geht.

An den Plänen stören sich indes nicht allein der Verein und die Unterstützer der Petition, sondern auch die betroffenen Städte selbst. Im Rahmen eines Anhörungsverfahrens der Landesdirektion äußert sich die Stadt Markkleeberg ablehnend zur Allgemeinverfügung. Die Gründe sind vielschichtig, wie aus der neun Seiten langen Stellungnahme hervorgeht, die der LVZ vorliegt.

Sorge um Nutzungskonflikte und Ökosystem

Im Markkleeberger Rathaus sorgt man sich dem Papier zufolge um mögliche Nutzungskonflikte auf dem Wasser und um das Ökosystem. So steige mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen das Unfallpotenzial; allerdings gebe es vor Ort keine Wasserrettung, die in Gefahrensituationen unmittelbar reagieren könnte. Auch von einer zunehmenden Lärmbelastung ist die Rede. Markkleeberg fordert als Eigentümerin eines großen Teil des Sees die Beschränkung der auf dem Cospudener See zulässigen Wasserfahrzeuge auf elektromotorbetriebene Sportboote, unmotorisierte Sportboote und Fahrgastschiffe.

Umweltbürgermeister: Generelle Erlaubnis nur bei Motorbooten

Wie genau sich die Stadt Leipzig positioniert hat, bleibt vorerst offen – auf LVZ-Anfrage hat diese ihre Stellungnahme der LVZ nicht vorgelegt. Zuletzt hatte sich allerdings Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal aus „naturschutzfachlicher Sicht“ geäußert: Die Leipziger Haltung ist seinen Worten nach, dass der Passagierverkehr mit Fahrgastschiffen weiterhin unterstützt wird.

„Darüber hinaus kann es eine generelle Erlaubnis nur für Boote mit alternativem Antrieb, also Elektromotoren, geben. Verbrenner sind nur auf Antrag mit Sondergenehmigung zulässig – wie es auch in unserer Allgemeinverfügung steht. Und das hat bisher gut funktioniert.“ Eine Beibehaltung der bisherigen Genehmigungspraxis fordert auch die Stadt Markkleeberg.

Die Landesdirektion hatte im Januar gegenüber der LVZ aber schon klargestellt, dass sie aufgrund der Rechtslage im Freistaat nicht zwischen Verbrenner- und Elektromotoren unterscheiden dürfe. Entweder sie lasse in einem Teil des Sees alle motorisierten Sportboote zu oder gar keine. „Welche Antriebsarten zugelassen werden, hängt von der Bewertung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingungen ab“, hieß es am Mittwoch von der Behörde. Man plane, „die Allgemeinverfügung zur Feststellung der Fertigung“ im Jahr 2023 zu erlassen.

Auch die Grünen im Landtag schalten sich ein

Eine landespolitische Dimension bekommt das Thema nun auch durch die Grünen. Am Mittwochnachmittag hat die Fraktion im Landtag „ein Positionspapier zur touristischen Nutzung der sächsischen Tagebauseen im Einklang mit Natur und Umwelt“ beschlossen: In dem Papier geht es „insbesondere um Einschränkungen für Boote mit Verbrennungsmotor auf allgemein schiffbaren Gewässern“, teilte die Fraktion mit.

„Naturnahe Erholung und Motorboote passen nicht zusammen. Einen vollständig uneingeschränkten Motorbootverkehr auf ehemaligen Tagebauseen sehen wir Bündnisgrüne deshalb kritisch“, sagte Volkmar Zschocke, umwelt- und naturschutzpolitischer Sprecher der Fraktion im Landtag. Auch den Cospudener See erwähnte er in diesem Zusammenhang.