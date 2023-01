Motorboote auf dem Cossi? Das war am Donnerstag wichtig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

draußen ist es kalt und grau. Vielleicht ist es gerade deshalb die richtige Jahreszeit, um sich gedanklich in den Sommer am Cospudener See im Leipziger Südraum zu beamen. Sonne, Wellen, Strandidylle: Auch wenn es am Hafen in Zöbigker mitunter etwas sehr überlaufen ist, Leipzigerinnen und Leipziger lieben den „Cossi“ und möchten die maritime Romantik rund um den Ex-Braunkohletagebau nicht missen. Doch mit der Ruhe und Idylle auf dem Wasser könnte es schon 2023 vorbei sein. Wie Reporter Jens Rometsch recherchiert hat, plant die Landesdirektion Sachsen (LDS) die komplette Freigabe des Sees für Motorboote aller Art.

Sollen auf dem Cospudener See bald unbegrenzt Motorboote fahren dürfen? Die Landesdirektion Sachsen treibt ein Verfahren zur allgemeinen Schiffbarkeit des Gewässers voran. © Quelle: André Kempner

Kippt damit auch ein gewachsenes Bio-Reservat vor der Leipziger Haustür? Die Aufregung und Empörung ist dementsprechend groß, schreibt Rometsch. Immerhin wehren sich die Anrainer-Städte Leipzig und Markkleeberg gegen die Pläne der LDS. Ob sie damit Erfolg haben, ist noch offen. Die LDS wiederum beruft sich auf eine sächsische Gesetzesvorlage, die für alle Seen im Freistaat die allgemeine Schiffbarkeit vorsieht. Unser Reporter bleibt auf jeden Fall an dem spannenden Thema dran.

Bild des Tages

Und es werde Licht: Im Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark spielte die BSG Chemie Leipzig erstmals im Schein der neuen Flutlicht-Anlage. Gegen Rot-Weiß-Erfurt hieß es am Ende der Regionalliga-Partie 1:1. Warum der Abend trotzdem noch ein Nachspiel hat - mehr dazu in einer von unseren fünf Lese-Empfehlungen. © Quelle: Christian Modla

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

In bester Gesundheit: Den Elefantenkindern im Leipziger Zoo geht es offenbar blendend. Auch im Winter sind die beiden täglich an der frischen Luft. Neuerdings steht Babyschwimmen auf ihrem Programm. Den Elefantenkindern im Leipziger Zoo geht es offenbar blendend. Auch im Winter sind die beiden täglich an der frischen Luft. Neuerdings steht Babyschwimmen auf ihrem Programm. Reporterin Kerstin Decker hat weitere Details.

Geldstrafe vor Gericht: Eine Leipziger Polizistin hat sich im Prozess um den „Fahrradgate“ gegen einen Strafbefehl gewehrt: Das Verfahren wurde eingestellt, die Beamtin muss eine Geldauflage zahlen. Eine Leipziger Polizistin hat sich im Prozess um den „Fahrradgate“ gegen einen Strafbefehl gewehrt: Das Verfahren wurde eingestellt, die Beamtin muss eine Geldauflage zahlen. Landeskorrespondent Andreas Debski kennt die Hintergründe.

Zu warm und zu trocken: Verheerende Waldbrände, Grundwasserdürre, ausgezehrte Böden – das waren die Auswirkungen des Wetters im vergangenen Jahr in Sachsen. Reporter Roland Herold schreibt auch darüber, Verheerende Waldbrände, Grundwasserdürre, ausgezehrte Böden – das waren die Auswirkungen des Wetters im vergangenen Jahr in Sachsen. Reporter Roland Herold schreibt auch darüber, welche Konsequenzen das haben wird.

Aktion gegen Künstler: Der Auftritt von Luke Mockridge im „Blauen Salon“ in Leipzig soll abgesagt werden – das fordern Leipziger Linke. Warum sich der Protest gegen Mockrigde richtet - Der Auftritt von Luke Mockridge im „Blauen Salon“ in Leipzig soll abgesagt werden – das fordern Leipziger Linke. Warum sich der Protest gegen Mockrigde richtet - Reporter Josa-Mania Schlegel weiß es.

Freudenfeuer mit Nachspiel: Ein Feuerwerk beleuchtete den Alfred-Kunze-Sportpark während Chemie Leipzig das neue Flutlicht anknipste. Nun ermittelt die Polizei, denn angemeldet war das Spektakel nicht. Ein Feuerwerk beleuchtete den Alfred-Kunze-Sportpark während Chemie Leipzig das neue Flutlicht anknipste. Nun ermittelt die Polizei, denn angemeldet war das Spektakel nicht. Reporter Jens Fuge berichtet.

Zitat des Tages

Wir sehen auch weltweit, dass wir ein deutlich zu warmes Jahr hatten. DWD-Meteorologe Falk Böttcher bei der Präsentation der sächsischen Wetterbilanz 2022 in Dresden

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Urteil im Mordprozess an Jesse L.: Mit Spannung wird erwartet, welches Strafmaß für den angeklagten 20-jährigen Leipziger im Landgericht verkündet wird. Gerichtsreporter Frank Döring hat den Prozess in allen Details verfolgt, er wird wieder berichten.

Nächste Runde im Post-Warnstreik: Die Gewerkschaft ruft auch in Leipzig zu Aktionen auf. Ab 8 Uhr treffen sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Streiklokal Volkshaus in der Karl-Liebknecht-Straße.

