Schienenersatzverkehr: Züge zwischen Leipzig und Döbeln fahren eingeschränkt

Leipzig. Fahrgäste der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) müssen sich in den nächsten Tagen auf Fahrplanänderungen auf der Strecke Leipzig-Grimma-Döbeln einstellen. Grund sind Bauarbeiten an der Strecke, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwoch (7. September) sowie am kommenden Wochenende wird für bestimmte Züge auf einzelnen Abschnitten in der Nacht Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auf den betroffenen Verbindungen kommt es zu Änderungen bei den Abfahrts- und Ankunftszeiten.

Betroffen ist die Fahrt am Mittwoch um 0.35 Uhr ab Leipzig-Hauptbahnhof. Zwischen Großsteinberg und Grimma oberer Bahnhof fährt dann Schienenersatzverkehr. Am Wochenende wird es in der Nacht zu Sonntag zwischen Leipzig-Hauptbahnhof und Beucha Schienenersatzverkehr geben.

Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig über die konkreten Änderungen zu informieren.

LVZ