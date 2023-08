﻿Wespen, Mücken, Zecken: Wie viele sind es diesen Sommer in Leipzig?

Leipzig. Sie rauben den Schlaf, torpedieren das Abendessen im Freien, werden zum unliebsamen Mitbringsel vom Waldspaziergang – und übertragen manchmal schwere Krankheiten. Mücken, Wespen und Zecken gehören zum Sommer wie Eistüte, Schwimmbad und Grillparty. Wie sieht es dieses Jahr in Leipzig aus? Gehen uns zurzeit besonders viele Plagegeister auf die Nerven? Oder sind es eher weniger als üblich? Wovon hängt das ab? Und werden Mückenstiche und Zeckenbisse mit der Einwanderung neuer Arten und der Verbreitung von Viren gefährlicher?

Mücken: zurzeit beste Brutbedingungen

Bei den Mücken, erklärt Martin Pfeffer, sei es auf den ersten Blick recht einfach. „Wir hatten ein feuchtes Frühjahr, einen heißen Juli und bekommen jetzt erneut viel Regen: für die Stechmücke optimale Brutbedingungen.“ Wann und wo genau es möglicherweise zu einer Mückenplage kommt, kann der Veterinärmediziner und Epidemiologe der Universität Leipzig trotzdem nicht vorhersagen. Denn auf den zweiten Blick spielten noch jede Menge weiterer Faktoren mit. Wo finden sie stehendes Wasser, um ihre Eier abzulegen – in einer Friedhofsvase, im Garten-Pool? Welche Temperaturen herrschen, während die Tiere ihre verschiedenen Larvenstadien durchlaufen und sich schließlich verpuppen?

Professor Martin Pfeffer, Veterinärmediziner und Epidemiologe der Universität Leipzig, streift regelmäßig mit einem Laken durch den Auwald, um Zecken zu sammeln. © Quelle: privat

2007 wies man erstmals eine neue Art in Deutschland nach: die Asiatische Tigermücke. Nach den Daten des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit hat sie sich seither vor allem in Süddeutschland entlang des Rheins ausgebreitet. Auch Berlin und Jena gelten als Schwerpunktgebiete, Sachsen hingegen bislang nicht. Die Japanische Buschmücke schwirrt seit mindestens 2011 hierzulande umher. „Sie etabliert sich momentan noch schneller als die Tigermücke“, sagt Pfeffer. Beide Mückenarten zeichnen sich durch eine „hohe Vektorkompetenz“ aus, erklärt der Professor. Das heißt: Sie kommen als Überträgerinnen vieler Erreger infrage.

Nicht jede Mücke, die ein infiziertes Tier oder einen infizierten Menschen sticht, gibt den Keim beim nächsten Stich weiter. „Die Tigermücke ist jedoch besonders promisk“, so Pfeffer. In der Theorie erhöht sich dadurch das Risiko, per Stich mit dem West-Nil-, Dengue- oder Chikungunya-Virus angesteckt zu werden. „Aber in der Praxis wissen wir nicht, ob es die invasiven Arten waren, die in Deutschland bereits vereinzelt exotische Krankheiten übertragen haben.“

Bislang sind Mückenstiche hierzulande für den Menschen zwar stets nervig – aber nur selten gefährlich. Zahlreiche Vogel-, Fledermaus- und Spinnenarten sehen in ihnen ohnehin keine Plagegeister, sondern Leckerbissen: Die Charakterisierung als Nervensägen ist eine reichlich menschliche Perspektive.

Wespen: Nahrungsengpass im August

Wespen und Hornissen, die als Unterart zu ihnen zählen, sind wegen ihrer schmerzhaften Stiche gefürchtet – aber für sie gilt noch mehr als für Stechmücken, dass ihre Aufgabe im Ökosystem keineswegs darin besteht, den Menschen zu ärgern. „Sie sind wichtige Bestäuberinnen“, sagt Sabrina Rötsch. „Und sie legen sogar noch eins drauf: Sie füttern ihren Nachwuchs zusätzlich mit Insekten wie Blattläusen, Fliegen und Mücken. Auch Aas verschmähen sie nicht und schneiden sich ein Stück aus einem toten Käfer oder einer toten Maus, die herumliegt.“

Rötsch kümmert sich als Sachverständige des Naturschutzbundes NABU Leipzig um die Wespen- und Hornissenberatung. Vor allem jetzt im August rechnet sie vermehrt mit Anrufen. „Nun beginnt die Zeit, in der Nahrungsengpässe Wespen auch mal zum Kaffeetisch oder in Wohnräume führen.“ Nur zwei Unterarten – die Deutsche und die Gemeine Wespe – sind überhaupt scharf auf Kuchen und Grillwurst. Und das auch erst dann, wenn die jeweiligen Königinnen der langzyklischen Wespenarten zwar weiterhin Eier legen, die Arbeiterinnen aber kaum noch Blüten finden. So wie eben jetzt im August: Die meisten Pflanzen sind für dieses Jahr durch, aber Spätblüher wie Fetthenne, Efeu und Aster noch nicht so weit. „Im Notfall helfen wir, Wespennester umzusiedeln“, betont die NABU-Mitarbeiterin.

Sabrina Rötsch mit einem Kollegen vom NABU Leipzig bei der Umsiedlung eines Hornissennests. © Quelle: NABU Leipzig

Wegen einiger Spätfröste im Frühjahr, die manche Königin womöglich nicht überlebt hat, rechnet Rötsch im Leipziger Raum dieses Jahr eher nicht mit einer Wespenplage. „Das ist regional aber sehr unterschiedlich. In Berlin sieht es zurzeit ganz anders aus.“

Zecken: Auwald bietet optimale Voraussetzungen

Noch schwieriger als bei Mücken und Wespen lässt sich laut Martin Pfeffer die Größe von Zecken-Populationen vorhersagen. Der Epidemiologe streift regelmäßig mit großen weißen Laken durch den Leipziger Auwald, um die Spinnentiere einzusammeln und sich einen Überblick zu verschaffen. Zuletzt blieben Ende Juli auf drei Metern drei Zecken in seinem Tuch hängen. „Aber es waren bei früheren Messungen auch schon deutlich mehr. Oder gar keine.“

Von 2018 bis 2021 nahm er an einer deutschlandweiten Feldstudie teil, um die Zeckendichte zu erfassen. Bei Trockenheit sei der Bestand zwar zurückgegangen, aber die Schwankungen seien je nach Region sehr unterschiedlich ausgefallen, fasst er zusammen. „Eine Zecke lebt vier bis fünf Jahre, daher wirken sich Umweltbedingungen nicht unbedingt unmittelbar aus“, erläutert er. „Im Leipziger Auwald haben Zecken unabhängig vom Wetter optimale Voraussetzungen: dichtes Blätterdach, vergleichsweise stabile Temperatur und ausreichende Luftfeuchte.“

In ihrem Larvenstadium saugen Zecken vor allem das Blut von Nagetieren wie etwa Rötel- und Gelbhalsmäusen. Deren Bestände wiederum sind groß, wenn Buchen und Eichen viele Früchte tragen, Fachleute sprechen von einem „Mastjahr“. Pfeffer: „Haben wir ein Mastjahr, folgt darauf ein starkes Mäusejahr und im zweiten Jahr danach ist die Zecken-Population groß.“

Jede fünfte bis achte Zecke trägt Borrelien: Bakterien, die eine Borreliose mit zahlreichen und teilweise langwierigen Symptomen auslösen können. Dagegen schützt vor allem, die Zecke rasch fachgerecht zu entfernen. Denn erst nach etwa einem Tag in der Haut gibt die Zecke die Borrelien weiter.

Dagegen erfolgt die Ansteckung mit FSME-Viren sofort. Sie können Entzündungen des Gehirns, der Hirnhaut oder des Rückenmarks verursachen. Seit das Vogtland 2014 als erster sächsischer Landkreis als Risikogebiet eingestuft wurde, hat sich das Virus kontinuierlich verbreitet: Mittlerweile bildet die Stadt Leipzig mit den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen die einzig verbliebene Insel im Freistaat ohne Risiko-Warnung des Robert-Koch-Instituts. Nicht mehr lange, glaubt Pfeffer: „Das Virus wird sich weiter ausbreiten.“ Die gute Nachricht: Es gibt eine Impfung dagegen.

Welche Aufgabe erfüllen Zecken im Ökosystem? Das sei vielleicht die falsche Frage, seufzt Pfeffer. „Die Zecke ist schlicht ein Erfolgsmodell. Wir gehen davon aus, dass sie, so wie sie heute aussieht, schon vor 300 Millionen Jahren existierte.“

Telefonische Wespen- und Hornissenberatung des NABU Leipzig: 0177-1897462

