﻿Ärger um Mülltrennung in Leipzig – Stadt kassiert Tonnen ein

Mit der richtigen Sortierung ihrer Abfälle nehmen es manche Bürgerinnen und Bürger nicht so genau. Das hat auch für diejenigen Konsequenzen, die ihren Müll gewissenhaft trennen.

Leipzig. Sonja Riemann ist sauer. An ihrer Wohnanlage in der Platanenstraße 51 wurde die gelbe Tonne entfernt – „wegen vermehrter Fehlbefüllungen“, wie ihr der Vermieter, die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) in einem Schreiben mitgeteilt hat. Stattdessen sei ein zusätzlicher Restmüllcontainer aufgebaut worden. „Als LWB-Mieter hat man in Paunsdorf keine Möglichkeit mehr, den Plastikmüll ordnungsgemäß in einer gelben Tonne zu entsorgen“, ärgert sich Sonja Riemann. Dadurch entstünden Mehrkosten, die sie nicht zu tragen bereit sei. Riemann fordert Nachbesserungen. Alternativ solle die LWB gelbe Säcke verteilen.