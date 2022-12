Wegen Krankheit: Mülltonnen in Leipzig-Grünau und im Landkreis werden später abgeholt

Auch die Entsorger in der Region Leipzig sind von der heftigen Krankheitswelle betroffen. In einigen Teilen von Stadt und Landkreis Leipzig kann das zu Verschiebungen bei der Leerung von Blauen und Gelben Tonnen führen.

Leipzig/Landkreis Leipzig. Die Stadtreinigung Leipzig ist wie viele andere Unternehmen von einem sehr hohen Krankenstand betroffen. Darauf hat der städtische Eigenbetrieb jetzt hingewiesen. Aus diesem Grund sind Verschiebungen bei der Leerung von Blauen und Gelben Tonnen möglich.

Touren werden nachgeholt

Betroffen seien derzeit die Touren in Grünau. Inwieweit demnächst Verzögerungen in weiteren Stadtteilen zu erwarten sind, könne man noch nicht sagen, erklärte Sven Röder, Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadtreinigung, auf Anfrage. Im Landkreis Leipzig gebe es auch Verschiebungen in Markkleeberg und Markranstädt. „Die Abfall Logistik Leipzig (ALL) arbeitet aktuell daran die Touren nachzuholen, sodass alle Tonnen bis zum 24. Dezember geleert sind“, sagte Röder. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Tonnen am Abholplatz stehen zu lassen. Die Entsorgung werde im Laufe der Kalenderwoche 51 erfolgen – spätestens Heiligabend.

Tonnen in der Neujahrsnacht sichern

Bei gleichbleibendem Krankenstand seien in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr ebenfalls Verzögerungen möglich. „Hier erfolgt eine schnellstmögliche Nachentsorgung bis spätestens 7. Januar“, so Röder. Wegen Brandgefahr sollten alle Behälter in der Silvesternacht auf den Grundstücken gesichert werden.

Von bm