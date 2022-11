﻿Leipzig setzt sich für mehr Nachhaltigkeit auf dem Wochenmarkt ein

Leipzig. Von mwö

Darüber hinaus ruft das Marktamt die Händler auf, ihre Frischware auf Kundenwunsch auch in mitgebrachten Behältnissen zu verpacken. „Eine Zeitlang hatten einige von ihnen Hygienebedenken, aber mittlerweile ist das eingespielt“, so Ebert. Die Nachhaltigkeitsaktion soll sich indes nicht auf die Wochenmärkte beschränken. Auch für den Weihnachtsmarkt habe man in Kooperation mit dessen Betreiberfirma Käthe Wohlfahrt nachhaltige Tragetüten geordert – in denen zwischen 22. November und 23. Dezember jedoch nicht allein Lebensmittel landen dürften.

Ähnliche Aktion auf dem Weihnachtsmarkt

Marktamtsleiter Walter Ebert äußert Verständnis dafür, dass viele Händler momentan „auf ihr Kerngeschäft fokussiert sind“, wie er sagt – nach fast drei Jahren Corona und angesichts der gegenwärtigen Inflation sowie der Energiekrise. „Dennoch bleibt mehr Nachhaltigkeit auf den Wochenmärkten ein Ziel von großem öffentlichen Interesse.“ Bei der Bestellung der Utensilien profitierte das Marktamt vom Verbund mit mehr als 20 weiteren Marktbetreibern in Deutschland, darunter in München, Berlin, Hannover und Frankfurt am Main. Insgesamt kauften sie 60 000 nachhaltige Beutel. „Hohe Stückzahl – guter Preis“, betont Ebert eine eiserne Marktregel. Und nicht nur das: „In einigen anderen Städten wurden die Taschen bereits erprobt. Ihr Boden ist unterlegt, und sie passen wunderbar in den Fahrradkorb.“

Im Verbund mit weiteren Großstädten

Die Aktion soll dazu beitragen, Verpackungsmüll zu vermeiden. Mit dem Ziel, den Nachhaltigkeitsgedanken an den Verkaufsständen zu stärken, stellt die Behörde 3000 Tragetaschen aus recyceltem PET sowie 2000 waschbare Baumwoll-Gemüsenetze zur Verfügung. Bisher landet lose Ware auf den Märkten noch häufig in den bisher üblichen Plastiktüten. Zum Überraschungspaket gehört auch das Pixi-Buch "Wir gehen auf den Wochenmarkt". Das bundesweite Märkte-Netzwerk GFI (Gemeinschaft zur Förderung der Interessen der Frischmärkte) hatte den Band eigens zu diesem Zweck in Auftrag gegeben.

Wer diese Woche Lebensmittel auf einem der 14 Leipziger Wochenmärkte einkauft, kehrt womöglich unvermutet mit einem Kinderbüchlein zurück: Das Marktamt der Stadt Leipzig hat den rund 90 Händlerinnen und Händlern vorweihnachtliche Päckchen zur Weitergabe an ihre Kundinnen und Kunden gepackt, deren Inhalt ab dieser Woche verteilt wird.