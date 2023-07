Strom- und Wasseranschluss sind in Kleingärten mittlerweile fast überall Standard. Warum nicht auch ein Zugang zur öffentlichen Müllentsorgung, fragt LVZ-Autor Klaus Staeubert.

Leipzig. Mit den Armengärten, die Ende des 18. Jahrhunderts entstanden, haben Kleingärten heute nichts mehr gemein. Weil die Scholle nicht in erste Linie mehr Nahrungsmittelquelle ist, sondern weil die Pächter Freude am Gärtnern haben, die Gartenkolonie sozialer Treffpunkt ist und die kleine Parzelle ihr privater Naherholungsraum, in den auch immer mehr Komfort einzog. Laube, Strom- und Wasseranschluss sind mittlerweile fast überall Standard. Doch Müllentsorgung? Fehlanzeige.