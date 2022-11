﻿So viel kostet die Müllentsorgung in Leipzig in den Jahren 2023/24

Die Stadtreinigung Leipzig hat am Mittwoch die Eckpunkte für die Kosten der Müllentsorgung vorgestellt. Was ab Januar auf die Leipzigerinnen und Leipzig zukommt – hier die Details.

Leipzig. Für die Jahre 2023/24 rechnet die Stadtreinigung Leipzig mit Mehrkosten von 5,1 Millionen Euro bei der Müllentsorgung. Doch trotz Rekordinflation sollen in Leipzig die Müllgebühren in den kommenden beiden Jahren weitgehend stabil bleiben. Die Stadtreinigung stellte am Mittwoch die Eckpunkte für die neue Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung vor.

Danach werden die monatlichen Grundgebühren, die sogenannten Verwertungsgebühren, je nach Behältergröße um 58 Cent bis 1,25 Euro auf dann 4,40 Euro (60-Liter-Tonne) bis 13,74 Euro (240-Liter-Tonne) steigen. Bei den 1100-Liter-Containern in den Großwohnanlagen sinkt die monatliche Pauschale um 4,28 Euro auf 51,98 Euro. Die Gebühren für die einzelne Leerung erhöhen sich für die normalen Restabfalltonnen um 2 bis 6 Cent. So kostet die Leerung einer 60-Liter-Tonne künftig 4,08 Euro statt 4,05 Euro. Die Leerung eines 240-Liter-Behälters schlägt künftig mit 8,47 Euro statt bisher 8,41 Euro zu Buche.