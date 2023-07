Mund- und Rachenkrebs: Leipziger Forscher liefern neue Erkenntnisse

Leipzig. Die Entstehung von Kopf-Hals-Tumoren wird immer häufiger mit HPV-Infektionen in Verbindung gebracht, die sexuell übertragen werden können. Bisherige Vermutung: Betroffene hätten ein ausschweifendes Sexualleben mit wechselnden Personen. Forschende der Universitätsmedizin Leipzig haben diese Einschätzung mit einer aktuellen Studie, die im Journal Cancers publiziert wurde, nun aber relativiert. Ergebnis: Bestimmte HP-Viren können zwar Krebs auslösen. Das Sexualverhalten von Erkrankten mit Mund-Rachen-Tumor, der durch HP-Viren hervorgerufen wurde, unterscheidet sich aber nicht von dem gesunder Menschen, die an der Leipziger Life-Adult-Studie teilnehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das humane Papillomvirus (HPV) ist ein verbreitetes Virus, mit dem sich die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben infizieren. Es kann die Haut und die Schleimhäute an verschiedenen Körperregionen angreifen. Mehr als 100 verschiedene HPV-Typen sind bekannt, die meisten sind gutartig. Oft treten HPV-Infektionen auf und klingen wieder ab, ohne dass sich Symptome zeigen. Manche Subtypen sind allerdings nicht harmlos: Sie können Zellen infizieren, Krebsvorstufen bilden und letztlich sogar Krebs auslösen oder begünstigen. Auch die Entstehung von Kopf-Hals-Tumoren wird immer häufiger mit einer HPV-Infektion in Verbindung gebracht.

Studien aus den USA unterstellen besonderes Sexualverhalten

Weil humane Papillomviren sexuell übertragen werden, gelten Tumore wie beispielsweise diejenigen des Gebärmutterhalses, des Mund- und Rachenraumes, aber auch Anal-, Penis- und Vulvakarzinome als sexuell übertragbare Erkrankungen. Etwa ein Drittel der in Deutschland diagnostizierten Oropharynxkarzinome (Mund- und Rachenkrebs) werden durch HP-Viren hervorgerufen. Betroffenen wird oft ein Sexualverhalten mit häufig wechselnden Personen sowie eine erhöhte Frequenz von Oralsex unterstellt und unter Fachleuten als Risikofaktor diskutiert. Zu dieser Sicht zentral beigetragen haben Studien aus den USA.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Rahmen der aktuellen Studie wurden 303 Kontrollprobanden der Leipziger Life-Adult-Studie eingeladen, interviewt und die Antworten mit denen von 317 an Kopf-Hals-Tumoren Erkrankten der Life-Studie verglichen. „Unsere aktuelle Studie relativiert die bisherige Sicht, dass das HPV-assoziierte Oropharynxkarzinom eine Erkrankung von Menschen mit sehr ausschweifendem Sexualleben sei, die eine deutlich höhere Zahl wechselnder Geschlechtspartner haben sollen. Das Sexualverhalten unserer Patientinnen und Patienten unterscheidet sich bezüglich wechselnder Sexualpartner nicht von dem der Kontrollgruppe und anderer Patienten, die nicht an HPV-assoziiertem Mund- und Rachenkrebs erkrankt sind“, sagt Professor Andreas Dietz, Direktor der Uniklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (HNO).

Bekannte Risikofaktoren bestätigt

„Unsere Forschungsergebnisse bestätigen eine Reihe bereits bekannter vermeidbarer Risikofaktoren. Dies umfasst unter anderem den Verzicht auf Tabakrauchen und täglich hohen Alkoholkonsum. Zum Schutz kann aber auch die möglichst frühzeitige Impfung beider Geschlechter gegen das HP-Virus beitragen“, betont Dr. Gunnar Wichmann, Erstautor und Leiter des HNO-Forschungslabors der Universitätsmedizin Leipzig.

Der sexuelle Übertragungsweg sei für die Infektion mit HPV relevant. Die Studie zeigt, dass die Teilnehmenden mit Oropharynxkarzinom häufiger vor dem 18. Lebensjahr sexuell aktiv waren. „Insofern ist die frühe HPV-Impfung von Mädchen und Jungen vor der Geschlechtsreife unbedingt zu empfehlen“, sagt Professor Dietz. Die Impfstoffe gegen HPV sind für Mädchen und Jungen ab 9 Jahren zugelassen und die Kosten der Impfung unter 18 Jahren werden von allen gesetzlichen Krankenkassen getragen.

LVZ