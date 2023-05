Streifzug durch 85 Museen

Tausende Besucherinnen und Besucher strömten am Sonnabend zur Museumsnacht in die Museen und Sammlungen in Leipzig und Halle. Der Andrang war so groß, dass es Manchen sogar zu voll war.

