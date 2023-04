﻿WGT, Holi, Highfield: Diese Festivals warten 2023 in und um Leipzig auf Besucher

Ärger beim Ausflug

Wildpark Leipzig: Stundenlanges Warten am Parkautomaten – Stadt prüft neues System

Eine meterlange Schlange vor dem Parkscheinautomaten und verärgerte Autofahrer, die eine Stunde auf ihr Parkticket warteten. Kürzlich herrschte Frust am Wildpark in Leipzig-Connewitz. Schuld war das Bargeld. Die Stadt arbeitet an einer Lösung.