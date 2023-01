﻿Musik, Kongresse, Szene – so will Leipzig mehr Touristen holen

Proteste gegen Lützerath-Abbaggerung am Samstag auch in Leipzig erwartet

Klima-Aktivisten aus der ganzen Republik wollen am Samstag in Lützerath (Nordrhein-Westfalen) gegen den Braunkohletagebau demonstrieren. In Leipzig werden an diesem Tag ebenfalls Proteste mit derselben Zielrichtung erwartet. Ein Ausblick auf das Versammlungsgeschehen der kommenden Tage.