﻿Fünf nicht ganz geheime Tipps zur Museumsnacht am Sonnabend

Leipzig. Es wird spannend: Frei nach dem Motto „Einmal um die Welt“ entführen am Sonnabend, 6. Mai 2023, 85 Museen, Galerien und Sammlungen in Halle und Leipzig in ferne Länder und unbekannte Welten. Hier fünf Tipps für besondere Angebote.

Eine Schulstunde wie im Kaiserreich

„Fräulein Lehrerin“ holt schon mal den Rohrstock heraus. „Hände falten, Schnabel, halten, Kopf nicht drehen, nach vorne sehen, Ohren spitzen, gerade sitzen! – diese Reime mussten viele Kinder um 1900 täglich hören. Wie so ein Sachunterricht abgelaufen ist, können die Gäste zur Museumsnacht im Schulmuseum Leipzig selbst ausprobieren. Jeweils 30 Minuten lang wird mehrmals eine „Kaiserstunde“ im historischen Klassenzimmer angeboten. Gymnastikübungen, Lieder, Schreib- und Zeichenübungen sowie ein Gebet gehören ebenfalls dazu. Interessierte können sich beim Schreiben mit Feder, Tinte und Griffel versuchen. Wer wissen will, wie eine DDR-Schulstunde abgelaufen ist, kann dies ebenfalls ausprobieren. Der Heimatkundeunterricht, in dem es auch um Rituale und Vorbilder geht, hält sich übrigens an die Empfehlungen aus den Unterrichtshilfen für DDR-Lehrer.

Viel Spaß haben die Kinder der Klasse 4c der 91. Grundschule im historischen Klassenzimmer des Schulmuseums mit der Lehramtsstudentin Denise Kinder, die eine Schulstunde in der Kaiserzeit um 1900 nachstellt. Dies können die Besucherinnen und Besucher zur Museumsnacht ebenfalls probieren. © Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Adresse: Schulmuseum – Werkstatt für Schulgeschichte, Goerdelerring 20, 04109 Leipzig.

Das Zimmer des Bibliothekars

Im Escape-Room „Das Zimmer des Bibliothekars“ kann dem Deutschen Buch- und Schriftmuseum spielerisch dabei geholfen werden, eine große Katastrophe zu vermeiden. Befürchtet wird ein massiver Befall von Papierfischchen in den Magazinen. Diese Schädlinge ernähren sich von Papier und vermehren sich rasant. Kollege Dr. Erwin Henfordt hat zwar einen Köderstoff entworfen, der diesen Befall verhindern soll. Leider ist er wieder auf einer seiner zahlreichen Europa-Reisen unterwegs. Findige Detektive müssen den Köderstoff nun so schnell wie möglich finden, um zu verhindern, dass die Papierfischchen sich über die Bücher hermachen. Wer mitspielen will, muss schnell sein – die Kapazität an diesem Abend ist nämlich begrenzt. Es können etwa sechs Teams mit 4 Personen ab 14 Jahren spielen. Hobbydetektive können weiterhin ein Krimi-Quiz machen: Ist der Mörder wirklich immer der Gärtner?

Lädt zum Rätseln ein: „Das Zimmer des Bibliothekars“, der Escape-Room des Deutschen Buch- und Schriftmuseums der Deutschen Nationalbibliothek. © Quelle: Christine Hartmann

Adresse: Deutsches Buch- und Schriftmuseum, Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig

Ein Stein für den Kilimandscharo

Hans Meyer, der Leipziger Kolonialgeograf, startete 1889 eine Expedition zum Kilimandscharo-Massiv im heutigen Tansania, damals Teil der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Dort entfernte er ein Stück von der Spitze des höchsten Berges in Afrika. Das Grassi-Museum für Völkerkunde, das die Kolonialgeschichte aufarbeitet, will einen Teil wieder zurückgeben. Meyer zersägte den Gipfelstein in zwei Teile. Die eine Hälfte schenkte er dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Diese gilt heute als verschollen. Die andere Hälfte verkauften die Erben Meyers an ein österreichisches Antiquariat. „Von dort wollen wir es zurückerwerben“, sagt Léontine Meijer-van Mensch, die Direktorin. Interessierte können sich bei der Museumsnacht an der Aktion „Berge versetzen“ der Künstlergruppe Para beteiligen und Replikate von Gipfelsteinen erwerben, die aus der Bausubstanz des Museums hergestellt werden. Mit dem Erlös soll der Rückkauf und damit die Rückgabe ermöglicht werden.

Léontine Meijer-van Mensch, die Direktorin des Grassi-Museums für Völkerkunde Leipzig, an einer Station, an der Steine geformt werden können. Jene Replikate können erworben werden, um aus einem österreichischen Antiquariat ein Teil der Spitze des Kilimandscharo zu erwerben und an Tansania zurückzugeben. © Quelle: Dirk Knofe

Adresse: Grassi-Museum für Völkerkunde, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig

Das Sex- und Liebesleben der Tiere

Wie finden sich die Männchen und Weibchen des Tiefsee-Anglerfischs in den dunklen Tiefen der Meere? Welche Tricks hat der Wiesenknopf-Ameisensbläuling drauf? Was hat es mit dem Liebespfeil bei Schnecken auf sich und wie treiben es eigentlich Ameisen? „Let’s talk about sex, baby!“ heißt es deshalb im Naturkundemuseum Leipzig, das sowohl augenzwinkernd als auch mit gebührendem wissenschaftlichen Ernst das Liebes- und Sexleben in der Natur nahebringen will. Wenn die Gottesanbeterin ihr Männchen nach dem Paarungsakt verspeist, wird wohl aus menschlicher Sicht niemand von der „schönsten Sache der Welt“ sprechen. Bei einer Schaupräparation werden äußerliche Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen in der Tierwelt, etwa farbenprächtig versus schlicht, thematisiert. Es gibt auch ein Memory zum tierischen Sex – und zwar in einer Kinder- und Erwachsenenversion.

Was es mit den Liebespfeilen der Weinbergschnecken auf sich hat, erfahren Besucherinnen und Besucher am 6. Mai zur Museumsnacht im Naturkundemuseum. © Quelle: Naturkundemuseum Leipzig

Adresse: Naturkundemuseum, Lortzingstraße 3, 04105 Leipzig

Die Sterne über Halle

Es hat sich vom Gas- zum Wissenschaftsspeicher entwickelt: Das neue Planetarium Halle, das erst im März 2023 öffnete, ist bei Besuchern beliebt und wird wohl auch zur Museumsnacht ein Magnet sein. Die technische Ausstattung des ehemaligen Gasometers erlaubt einen 360-Grad-Rundumblick in die Welt der Sterne. Das Nachstellen der Himmelsvorgänge wird ergänzt durch fotorealistische Bilder und 3D-Animationen. Es gibt Führungen, das Sterncafé ist geöffnet. Bei der Museumsnacht können die Gäste ebenfalls im Planetarium Kanena einen Blick auf die Sterne über Halle werfen sowie bei einer Kurzführung Wissenswertes über die Wiege der halleschen Astronomie erfahren. Zum An- sowie Durchschauen steht auch die Sammlung historischer Teleskope der Firma Zeiss bereit.

Die Projektion einer Galaxie ist im Sternensaal des Planetariums hinter dem Projektor zu sehen. Das Planetarium Halle ist auch zur Museumsnacht geöffnet. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Adresse: Planetarium Halle, Holzplatz 5, 06110 Halle; Planetarium Kanena, Schkeuditzer Straße 4b, 06116 Halle, www.planetarium-kanena.de

Das Ticket kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro beziehungsweise fünf Euro für Pass-Inhaber. Für Kinder und Jugendliche im Alter bis einschließlich 18 Jahre ist der Eintritt frei. Sie müssen sich jedoch über die Webseite oder die Vorverkaufsstellen ein kostenloses Ticket besorgen, um das Angebot des kostenfreien öffentlichen Nahverkehrs nutzen zu können.

Das Ticket gilt am Sonnabend von 16 Uhr bis 3 Uhr am Folgetag gleichzeitig als Fahrschein für Bus und Bahn sowie für den S-Bahnverkehr zwischen Halle (Saale) und Leipzig. Darüber hinaus verkehren in beiden Städten Sonderlinien.

Ausführliche Infos und das komplette Programm stehen unter https://www.museumsnacht-halle-leipzig.de