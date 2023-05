Mutige Frau stellt Neonazis bei Döbeln zur Rede - der Samstag

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

wie braun ist Sachsen? Diese Frage kann hier keinesfalls erschöpfend besprochen werden. Aber klar ist, dass die Vorfälle der jüngeren Vergangenheit allen Anlass dazu geben, diese Frage genau so zu stellen. Am Freitag geht eine 23-Jährige im Döbelner Ortsteil Gärtitz spazieren. Zufällig kommt sie an einer Gartenparty vorbei. Was sie dort sieht, lässt sie nicht kalt. Eine Gruppe von etwa 15 Männern trinkt Bier, gleich neben ihnen steht ein Pavillon, der einige Fahnen mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beherbergt - Nazisymbole.

Doch die junge Frau ignoriert das nicht. Sie stellt die Männer zur Rede, filmt alles mit ihrem Smartphone und stellt das Video dann ins Internet. Diese mutige Tat lässt aufhorchen. Meiner Kollegin Manuela Engelmann-Bunk ist es gelungen, mit Emely Siebert zu sprechen. Die Altenpflegerin erklärt, warum sie so gehandelt hat. Und sie betont, dass sie es immer wieder genau so machen würde.

Ich hatte die Fahnen im Vorbeigehen gesehen und dachte mir, da muss ich etwas sagen.“ Emely Siebert die die Neonazis mutig zur Rede stellte

Das Video von ihrer couragierten Reaktion schlägt in den sozialen Netzwerken Wellen. Landrat Dirk Neubauer postet auf Facebook: „Danke für das mutige Einschreiten. Zivilcourage ist eine mächtige Antwort. Denn einmal mehr sehen wir, dass das Wegschweigen der Probleme nichts bringt. Es ist eine Frage gesellschaftlicher Gegenwehr. Das darf nicht als Bagatelle durchgehen, nicht belächelt werden.“

Wie „normal“ ist rechtes Gedankengut in Sachsen? Diese Frage muss sich jeder stellen, der die vergangenen Tage und Wochen noch im Kopf hat. Da sind die beiden Neuntklässler der Leisniger Oberschule, die in ihrer Unterkunft in einer Jugendbegegnungsstätte auf dem Gelände des Vernichtungslagers Auschwitz einen Hitlergruß zeigten und ein Foto davon ins Internet stellten. Insgesamt sechs Schülerinnen und Schüler wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall zunächst befristet von der Schule suspendiert. „Das Verhalten der Schüler macht mich fassungslos und erschüttert mich zutiefst“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) kürzlich in der LVZ dazu.

Und da ist auch ein Boxstudio in Leipzig-Paunsdorf, in dem ein verurteilter Neonazi Kinder trainieren darf - und die Studioleitung nichts Schlimmes daran findet. Die Stadt und die Sozialarbeiter vor Ort sind (zu Recht) alarmiert. Leipzig ist dem sächsischen Verfassungsschutz zufolge ein Hotspot für rechtsextreme Kampfsportler. Die Szene ist demnach zwar im ganzen Freistaat aktiv. Aber anders als etwa in Chemnitz oder Dresden gibt es in Leipzig gleich mehrere einschlägige Studios. Die LVZ-Reporterinnen Denise Peikert und Antonie Rietzschel beleuchten die Geschichte und zeigen die Verbindungen des Mannes auf, der nun mit Minderjährigen umgehen darf. Und wir berichteten auch über „Ostdeutschland kämpft“. Anfang Februar kamen 800 Menschen in die Großraumdiskothek „Sax“ im Schkeuditzer Stadtteil Dölzig. Was wie ein normales kommerzielles Event aussieht, halten Rechtsextremismus-Experten für ein Vernetzungstreffen von Neonazis und Hooligans.

Diese Beispiele zeigen, dass rechtsradikales Gedankengut in Sachsen in allen Altersschichten zu finden ist. Und Emely Siebert hat mit ihrem beherzten Einschreiten klar gemacht, dass jeder von uns sich dem entgegen stellen muss.

Bild des Tages

Nach dem Tod ihres Partner Majo ist Löwin Kigali nun solo unterwegs. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher des Zoos Leipzig beobachteten am Samstag die Fütterung der Löwin. © Quelle: Christian Modla

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Leipzig zwischen Vision und Wirklichkeit: Vor fünf Jahren stellte der Leipziger Stadtrat die Weichen für eine nachhaltige Verkehrspolitik und definierte zugleich konkrete Schritte. Vor fünf Jahren stellte der Leipziger Stadtrat die Weichen für eine nachhaltige Verkehrspolitik und definierte zugleich konkrete Schritte. Ein Zwischenfazit.

Einblick in Leipzigs Drogenszene: Mehrmals in der Woche fahren Streetworker mit einem Kleinbus die Plätze der offenen Drogenszene in Leipzig an. Sie können helfen – Mehrmals in der Woche fahren Streetworker mit einem Kleinbus die Plätze der offenen Drogenszene in Leipzig an. Sie können helfen – aber nur selten jemanden retten

Trouble im Zoo: Am Leipziger Löwengehege geht der Alltag weiter - auch nach dem plötzlichen Verschwinden des Pflegers Jörg Gräser. Am Leipziger Löwengehege geht der Alltag weiter - auch nach dem plötzlichen Verschwinden des Pflegers Jörg Gräser. Hintergrund für dessen Absetzung soll auch eine Totgeburt sein, die der Zoo eigentlich geheim halten wollte.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Das Frauen-Team von RB Leipzig bekommt im Rahmen des letzten Saisonspiels gegen den FSV Gütersloh die Zweitliga-Meisterschale überreicht. Anpfiff ist um 14 Uhr im Cottaweg. Außerdem wird Kapitänin Johanna Kaiser verabschiedet. Sie beendet ihre Karriere. Kommende Saison spielen die Frauen dann erstklassig.

80 Töpfer u. Kunsthandwerker verkaufen beim Handwerker- und Töpfermarkt in Markkleeberg ihre selbst hergestellten Arbeiten. Der Markt im Hafen Zöbigker - Pier 1 (Hafenstraße 23) öffnet um 10 Uhr, der Eintritt ist frei. Bis 18 Uhr haben Sie Gelegenheit, sich die Stände anzusehen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und viel Spaß am Sommer-Sonntag,

Ihr

Reik Anton

Chef vom Dienst

Hören Sie

LVZ Unsere Story

In dieser Folge unseres Recherche-Podcasts beleuchten wir die Hintergründe zur Versetzung des einstigen Löwen-Pflegers Jörg Gräser innerhalb des Zoos in Leipzig. Welchen Zusammenhang gibt es mit dem Tod des Löwen Majo vor einigen Wochen?





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

LVZ