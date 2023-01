Zeugin erwischt Reifenstecher auf frischer Tat – der ist später verletzt

Eine Frau hat am späten Donnerstagabend in Böhlitz-Ehrenberg einen Reifenstecher zur Rede stellen wollen. Dieser flüchtete daraufhin und wurde dann von der Polizei entdeckt – mit Verletzungen.

Leipzig. Eine Frau hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie er in der Paul-Langheinrich-Straße Autoreifen zerstach. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sprach die Zeugin den Verdächtigen an, dieser floh auf ein benachbartes Grundstück.

Als die Beamten eintrafen, fanden sie den 51-Jährigen mit Gesichtsverletzungen am Boden liegend. Fünf Männer waren in seiner Nähe. Der Verdächtige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei konnte den spitzen Gegenstand, mit dem die Reifen mutmaßlich zerstochen wurden, sicherstellen. Außerdem wird nun geprüft, wie der Mann zu seinen Verletzungen kam. In diesem Zusammenhang laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung.