Nach einem mutmaßlichen Autorennen hat die Leipziger Polizei am Donnerstagabend einen BMW und einen Porsche sichergestellt. Die beiden Fahrer sollen zuvor mit Geschwindigkeiten von fast 240 km/h auf der Schkeuditzer B6 unterwegs gewesen sein.

Mutmaßlich illegales Autorennen auf B6 in Richtung Leipzig – Polizei beschlagnahmt Sportwagen

Leipzig/Schkeuditz. Sie rasten offenbar mit bis zu 235 km/h über die B6 – und wurden schließlich von der Polizei gestellt: Nach einem mutmaßlich illegalen Autorennen am späten Donnerstagnachmittag in Schkeuditz hat die Leipziger Polizei zwei Sportwagen und die Führerscheine der beiden Fahrer beschlagnahmt. Das teilte die Behörde am Freitag mit und veranschaulichte den Einsatz mit einem Foto, das die beiden festgesetzten Fahrzeuge zeigt. Demnach handelt es sich um einen BMW M4 Competition sowie einen Porsche 718 Cayman GT4 RS.

195 Kilometer pro Stunde – in einer 70er-Zone

Dem vorausgegangen war wohl ein Wettrennen der beiden Fahrer. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten im Rahmen einer Verkehrsüberwachungsmaßnahme auf der Schkeduitzer B6 auf zwei Sportwagen aufmerksam, die vom Bierweg nach rechts auf die Neue Hallesche Straße abbogen und lautstark beschleunigten.

Laut Polizei fuhren der 30-jährige BMW- sowie der 41 Jahre alte Porsche-Fahrer mit Geschwindigkeiten von mehr als 235 km/h über die Bundesstraße in Richtung Leipzig. In Höhe der Ampelanlage zum Abzweig Radefelder Allee soll von der Polizei eine Geschwindigkeit von über 195 km/h gemessen worden sein – und das obwohl nur 70 erlaubt war. Dort sei zudem unerlaubt überholt worden.

Polizei stellt sich queer – und beschlagnahmt Fahrzeuge und Führerscheine

Gestellt wurden die beiden Fahrer schließlich in Höhe der Travniker-Straße/Linkelstraße, wo sie laut Polizei an einer roten Ampel anhielten. Mittels Querstellen sei es den Einsatzkräften gelungen, die Fahrzeuge an der Weiterfahrt zu hindern.

Wie die Polizei weiter erklärte, ordnete eine Bereitschaftsrichterin die Beschlagnahmung der Führerscheine sowie der Sportwagen an. Die beiden Fahrer müssen sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu verantworten.

Von flo