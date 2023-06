﻿Mytheresa will im Sommer am Leipziger Flughafen durchstarten – 1000 neue Arbeitsplätze geplant

Schkeuditz. Die hohen Preise dürften viele zusammenzucken lassen, doch bei Mytheresa gehören sie zum Geschäftsmodell: Für 1100 Euro wird ein „Polopullover“ von Gucci angeboten, ein Seidenhemd der Marke Saint Laurent ist für 1290 Euro zu haben. Und auch Kindersachen verkauft das Münchner Unternehmen – neu im Angebot ist ein pinkes Sweatshirt aus dem Hause Moncler für 265 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Freilich ist nicht alles im Sortiment so teuer – und doch ist es kein Geheimnis: Der Münchner Online-Händler verkauft Luxus-Mode an wohlhabende Kunden, nicht für die breite Masse. In diesem Geschäftsfeld wird der Flughafen Leipzig/Halle für das Unternehmen schon bald eine große Rolle spielen: Ab dem Spätsommer plant Mytheresa, den regulären Betrieb im neuen Logistikzentrum am Airport in Schkeuditz aufzunehmen, das sagte jetzt Sebastian Dietzmann, Chief Operating Officer (COO) bei Mytheresa, der LVZ. Und so geht es für Mytheresa in diesen Tagen darum, Arbeitskräfte zu rekrutieren. Aber es steht auch die Frage im Raum: Was bedeutet die Ansiedlung für den Wirtschaftsstandort?

1000 neue Jobs sollen entstehen – RB Leipzigs Forsberg wirbt für Arbeitsplätze

Seine Ambitionen untermauert der Online-Händler mit einer Zahl: 1000 – so viele Menschen will das Unternehmen am Standort perspektivisch beschäftigen. Eine Zielmarke, die in Zeiten des Personal- und Fachkräftemangels als ambitioniert gilt. Der Luxus-Händler wirbt daher für sich – und konnte mit RB Leipzigs Emil Forsberg ein prominentes Gesicht für seine Kampagne gewinnen: Auf Instagram bekamen seine Follower jüngst ein Video zu sehen, in dem der Schwede für einen Job beim Unternehmen wirbt. Laut COO Dietzmann wurden bisher 120 Stellen besetzt. Zunächst will Mytheresa mit etwa 500 Menschen starten, so hatte es das börsennotierte Unternehmen im vergangenen Jahr angekündigt. Ausgeschrieben sind Stellen vom Teamleiter bis hin zum Lagermitarbeiter und Instandhalter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Gebäude wurde übergeben – jetzt wird die Logistik ausgebaut

Das Gebäude selbst sei fertiggestellt und bereits übergeben worden, sagt Dietzmann. „In den kommenden Monaten konzentrieren wir uns vor allem auf den Ausbau der Intralogistik, einschließlich der Fachbodenregalanlage und der Fördertechnik für Behälter sowie Hängewaren.“ Mit dem Standort nahe Leipzig will das Unternehmen seinen Worten nach Kundinnen und Kunden effizienter und schneller bedienen, „was einen bedeutenden Schritt für das Wachstum und die globale Expansion von Mytheresa“ darstelle.

Das Geschäft mit E-Commerce boomt rund um den Airport, und davon will auch der Modehändler profitieren: Von einer „verzahnten Zusammenarbeit“ mit DHL war auf dem Richtfest im letzten Sommer die Rede. Die Übergabe der Päckchen solle noch am selben Tag an den Logistikkonzern erfolgen, hieß es da. Der Kundenstamm sei schließlich international: Aus 130 Ländern bestellen demnach Kunden bei Mytheresa. Zu den Käufern sollen auch Königsfamilien gehören, wie das „Manager Magazin“ einst schrieb.

Die Zahl der Einpendler wird wohl weiter anwachsen

Für den Wirtschaftsstandort am Schkeuditzer Flughafen ergeben sich daraus freilich auch Herausforderungen und Probleme, die auch Anwohner zu spüren bekommen – durch Lärm etwa. Auch die Zahl der Einpendler dürfte mit Neuansiedlungen wie Mytheresa weiter steigen – laut Industrie- und Handelskammer (IHK) ist Schkeuditz schon jetzt die einzige Stadt im IHK-Bezirk Leipzig (Stadt sowie Landkreise Leipzig und Nordsachsen), die mehr Arbeitsplätze als Einwohner aufweist. Laut IHK pendelten 2021 von den rund 21 500 Beschäftigten etwa 18 500 täglich ein. Gerade zu den Schichtwechseln bei DHL sind die S-Bahnen oft überfüllt, der Fahrgastverband ProBahn fordert daher, längere S-Bahnen über Schkeuditz einzusetzen – und auf viertelstündliche Abfahrten umzustellen. Auch soll ein Rad-Schnellweg zwischen Leipzig und Halle die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad verbessern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derweil warten schon die nächsten Groß-Ansiedlungen: Das Unternehmen Deutsche Aircraft will am Flughafen die sächsische Luftfahrtgeschichte wieder zum Leben erwecken – und eine Turboprop-Maschine bauen. Das geht nicht ohne Personal: 350 Arbeitsplätze will der Flugzeugbauer hier schaffen. Investitionsvorhaben wie diese lassen die IHK zu dem Schluss kommen: Auch in Zukunft sei am Standort von einem „dynamischen Wachstum“ auszugehen.

LVZ