Nach Angriff auf Lehrerin in Taucha: Zwei weitere Frauen geschlagen – Polizei stellt Täter

Anfang März wurde eine Lehrerin in Taucha von einem Unbekannten geschlagen. Am Montag informierte die Polizei über zwei weitere Vorfälle, in denen Frauen angegriffen worden. Ein Täter wurde gestellt.

Leipzig/Taucha. Nachdem in der vergangenen Woche eine Lehrerin in einem Tauchaer Gymnasium angegriffen wurde, sind nun weitere Körperverletzungsdelikte an Frauen bekannt geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden zwei weitere Fälle gemeldet, in denen einen Unbekannter Frauen vorsätzlich verletzte.

Zwei Angriffe unmittelbar nacheinander

Die Angriffsserie begann am 6. März am Torgauer Gymnasium. Dort betrat ein Mann um 7.30 Uhr das Schulgebäude und stieß eine Lehrerin, die dort Aufsicht hatte, in eine Vitrine und verpasste ihr einen Kinnhaken. Der Angreifer flüchtete danach, so die Polizei.

Nur eine halbe Stunde später wurde in einem Lebensmittelgeschäft in der etwa zwei Kilometer entfernten Max-Liebermann-Straße in Torgau eine weitere Frau angegriffen. Ein Unbekannter schlug ihr ebenfalls ins Gesicht und entkam danach, wie die Polizei informierte. Sowohl die 63-jährige Lehrerin als auch die 40-jährige Verkäuferin begaben sich in ärztliche Behandlung, heißt es.

Polizei schnappt einen Täter in Leipzig

Einen Tag später, am 7. März, ereignete sich ein ähnlicher Fall in Leipzig. Ein 42-Jähriger schlug gegen 13.30 Uhr unvermittelt auf eine 20-Jährige ein, die sich vor dem Leipziger Hauptbahnhof aufhielt. Die Polizei stellte den Täter noch vor Ort und hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Die Behörde prüft nun Zeugenhinweise und ermittelt, ob der 42-Jährige auch für die Angriffe in Taucha verantwortlich ist.