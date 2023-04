﻿Nach Angriff in der Eisenbahnstraße: Sorge vor einer Messerkultur in Leipzig

Die Zahl von Messerangriffen ist nirgendwo in Sachsen so hoch wie in der Stadt Leipzig. Gerade in Großstädten geht ein großer Teil der ermittelten Taten laut Polizei auf das Konto von Zuwanderern. Auch dieses Problem gehört zur Debatte über Ursachen und Abhilfe dazu, findet Redakteur Frank Döring.

Polizeieinsatz nach einem Tötungsdelikt in der Eisenbahnstraße in Leipzig.

Leipzig. Tückisch, gefährlich und für jedermann frei zugänglich: Messer sind als Tatwaffen beängstigend populär. Erst Anfang April wurden zwei Security-Männer an einem Club in der Leipziger Innenstadt mit Messern verletzt. Und auch der am Sonntag in der Eisenbahnstraße getötete Mann soll erstochen worden sein. 2022 wurden in der Stadt Leipzig 289 Messerangriffe erfasst, im Jahr zuvor 219, vor zwei Jahren 270. Sachsenweit ist das Spitze. Eingang in diese Statistik finden nur Taten, bei denen der Messerangriff gegen eine Person angedroht oder ausgeführt wird, so die Polizei, das bloße Mitführen eines Messers zählt nicht.

Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor einer neu entstehenden „Messerkultur“. Man kann diskutieren, ob ein Messerverbot in Bussen und Bahnen wirkt, wie es Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorschlug. Man muss aber auch darüber reden, dass unter den Millionen Menschen, die nach Deutschland einwanderten, auch sehr viele junge Männer waren – ein Altersgruppe, die allgemein stärker zu Straftaten neigt. Wie viele von ihnen entstammen gewaltaffinen Milieus, in denen es normal ist, ein Messer bei sich zu haben? Laut Kriminalstatistik wurden vor allem in den sächsischen Großstädten Messerangriffe jeweils mehrheitlich von nichtdeutschen Tatverdächtigen begangen, vor allem Syrern, Afghanen, Tunesiern, Libyern. Auch dieses Problem gehört zur Debatte dazu.