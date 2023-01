﻿Nach Ausschreitungen bei Leipziger Fußball-Derby: Polizei sucht Verdächtige mit Fotos

Am Ende der ersten Halbzeit des Regionalliga-Spiels BSG Chemie gegen Lok Leipzig im August 2022 wurden Polizistinnen und Polizisten im Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark mit Gegenständen attackiert. Die Behörden versuchen Tatverdächtige mit Fotos zu identifizieren.

Leipzig. Während des Leipziger Fußballsderbys zwischen der BSG Chemie und Lok Leipzig am 7. Mai 2022 im Alfred-Kunze-Sportpark wurden Polizeibeamte attackiert. Am Ende der ersten Halbzeit habe eine zum Teil vermummten Menschenmenge aus dem Block der Chemie-Fans heraus Metallstangen, Bauzäune und Steine auf die Polizistinnen und Polizisten geworfen, so die Behörden. Nun versuchen sie erneut mit der Veröffentlichungen von Fotos die Tatverdächtigen zu identifizieren.