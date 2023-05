﻿Welche Züge fahren am Montag ab Leipzig?

Leipzig. Anderthalb Tage vor ihrem geplanten 50-Stunden-Mega-Warnstreik hat die Eisenbahnergewerkschaft EVG am Samstag ihren Ausstand abgesagt. Während auch in Leipzig viele Reisende zunächst aufatmeten und hofften, dass zu Wochenbeginn der Zugverkehr dann doch rollen würde, machte sich bei ihnen aber schon bald wieder Ernüchterung breit.

Ob Berlin, München oder Frankfurt – auch am Sonntagnachmittag herrschte völlige Unklarheit, waren noch immer sämtliche ICE-Verbindungen für Montag ab Leipzig gestrichen. Eine Mitarbeiterin der telefonischen Servicehotline wusste sich auch nicht anders zu helfen, als die Kunden zu vertrösten. „Das System soll am späten Nachmittag noch mal aktualisiert werden“, sagte sie und empfahl: „Schauen Sie doch gegen 17.30 Uhr noch mal in die elektronische Reiseauskunft.“

Erste Zugausfälle ab Sonntagabend

Unterdessen arbeitet die Bahn mit Hochdruck an der Wiederaufnahme ihres Normalfahrplans. Bereits am Sonntagabend müsse mit Zugausfällen im Fern- und Regionalverkehr gerechnet werden. Am Montag, so das Ziel des Unternehmens, sollen immerhin zwei Drittel der fahrplanmäßigen Züge im Fernverkehr rollen. Ob ihr Zug dabei ist, erfahren Kunden möglicherweise erst kurzfristig. Der Fahrplan lasse sich nicht auf einmal überarbeiten. „Die Reisendeninformationskanäle – sprich DB-Navigator und bahn.de – werden sukzessive mit der zugscharfen Information gefüllt“, so eine Bahnsprecherin gegenüber der LVZ.

Warum kehrt die Bahn nicht einfach zum Regelbetrieb zurück?

Reisende stellen sich allerdings die Frage, warum der Bahnkonzern innerhalb von anderthalb Tagen nicht in der Lage ist, einfach zu seinem regulären Fahrplan zurückzukehren. Wie das Unternehmen erklärte, habe es nach der Streikankündigung am Donnerstag zunächst sämtliche Vorkehrungen getroffen, um den Betrieb herunterzufahren. Tausende Bahnmitarbeiter wurden aus den Schichtplänen genommen. Nun müsse das System wieder hochgefahren werden: „Dazu werden seit Samstag bundesweit rund 50.000 Zugfahrten allein im Fern- und Nahverkehr sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne wieder neu geplant. Fahrzeuge müssen neu disponiert und teilweise an neue Abfahrtsorte verbracht werden.“

Die Dienstpläne müssten kurzfristig neu organisiert, Mitarbeiter unter Berücksichtigung betrieblicher und tariflicher Vorschriften wieder neu eingeteilt werden. „Diese für die DB einmalige und neue Situation gelingt deutlich besser als zunächst angenommen“, hieß es bei der Bahn. „Dennoch lassen sich Einschränkungen für die Reisenden leider nicht vermeiden.“

Ab Dienstag wieder regulärer Bahnbetrieb

Spätestens ab Dienstag, verspricht die Bahn, würden alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein. Für Fahrten zwischen Sonntag und Dienstag wurde die Zugbindung aufgehoben. Fahrgäste können dadurch ihre Tickets flexibel einsetzen. Alternativ könnten sich Reisende ihre bis zum 11. Mai gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs für die Reisetage 14. bis 16. Mai auch kostenfrei erstatten lassen.

Die Streikankündigung der EVG fiel ausgerechnet in die Himmelfahrtswoche, die in jedem Jahr zu einer der reisestärksten Wochen des Jahres gehört. Die Bahn riet Reisenden dringend, auch nach der Wiederaufnahme des regulären Fahrplans am Mittwoch und Donnerstag nur Zugfahrten anzutreten, für die auch noch Sitzplatzreservierungen verfügbar sind.

Fortlaufend aktualisierte Fahrplanauskünfte erhalten Bahnkunden über den DB-Navigator, www.bahn.de sowie telefonisch unter 08000 996633.