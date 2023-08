﻿Nach Blockaden der „Letzten Generation“ in Leipzig: Video zeigt Übergriff auf Demonstranten

Leipzig. Nach den zahlreichen Aktionen der „Letzten Generation“ in Leipzig bis zur Wochenmitte liegen bei der Polizei Anzeigen wegen Nötigung vor – als mittlerweile übliche Konsequenz aus den Straßenblockaden, von denen es zwischen Montag und Mittwoch fünf gab. Allerdings wurde auch Anzeige wegen Körperverletzung gestellt: Ein Mann hatte einen Protestler attackiert.

Es geschah nach 11 Uhr am Mittwoch beim Protest der Organisation auf der Jahnallee: Ein Mann soll gewaltsam versucht haben, einen auf dem Asphalt festgeklebten Aktivisten von der Straße zu lösen – ohne dafür nötige Hilfsmittel wie Pflanzenöl. „Dabei wurde der Blockierer leicht verletzt“, informiert eine Polizeisprecherin. Die Anzeige stammt vom Geschädigten selbst.

Video der „Letzten Generation“ zeigt Vorgang

Ein von der „Letzten Generation“ aufgenommenes Video, das der Redaktion vorliegt, zeigt die mutmaßliche Szene: Ein aufgebrachter Mann zerrt den Protestler am Arm und zieht an dessen Kleidung. Ein Augenzeuge geht dazwischen und schiebt ihn vom Attackierten weg, wenige Sekunden später kommt ein Polizeibeamter hinzu. Weil auf dem Video der Angreifer leicht zu identifizieren ist, wird es nicht veröffentlicht. Ein später gemachtes Foto zeigt, dass Weste und Shirt des Straßenblockierers zerrissen sind.

Auf einem weiteren Video ist zu sehen, wie ein anderes Mitglied der „Letzten Generation“ auf der Jahnallee zunächst ein Auto durchlässt, weil die Fahrerin ein krankes Kind eilig zur Behandlung bringen musste, wie die Organisation informiert. Kurz darauf fährt ein weiteres Fahrzeug so nah an den Aktivisten, dass er fast umgeschubst wird.

Klima-Proteste Bei der Polizei erstattete ein Mitglied der Organisation Anzeige wegen Körperverletzung. Die mutmaßliche Szene ist auf einem Video dokumentiert. © Quelle: Privat

Angreifer äußert judenfeindliche Kommentare

Ein drittes im Internet geteiltes Video zeigt, wie ein Mann erst eine im Rollstuhl sitzende Demonstrantin gegen ihren Willen von der Fahrbahn schiebt und dann einen Aktivisten auf den Gehweg zerrt. Gleichzeitig steigt der Fahrer eines Stadtrundfahrtbusses aus und trägt einen dritten Protestierenden von der Straße. Geholfen wird den beiden dabei von einem weiteren Mann, der ein weinendes Kleinkind auf dem Arm hält.

Daraufhin ist im Video zu sehen, wie der erste Mann die beiden Straßenblockierer zu Boden drückt, um sie am Aufstehen zu hindern. Am Schluss steigt ein Radfahrer ab und schubst eine Person, die mit einem Handy Aufnahmen gemacht hat. Daraufhin schreit er die beiden, noch immer zu Boden gedrückten Mitglieder der „Letzten Generation“, an, beleidigt und bedroht sie und äußert judenfeindliche Aussagen. Bei einem der Aktivisten handelt es sich augenscheinlich um die Person, dessen T-Shirt zerrissen wurde.

Auch am Vortag kam es zu Zwischenfällen: Bei der Blockade am Westplatz zerrte gegen 16 Uhr zunächst eine wütende Autofahrerin an der Weste eines Blockierers, ließ aber wieder von ihm ab. Kurz darauf verlor ein Mann die Nerven und riss einen der drei Festgeklebten hoch. Zurechtgewiesen wurde er von einem Passanten, der ankündigte, den Attackierer anzuzeigen. „Bis jetzt gibt es jedoch keine weitere Anzeige zu solchen Vorwürfen“, so die Polizeisprecherin.

Wenig später traf die Polizei ein. Auch ein heraneilender Beamter zog einen Protestler hoch, ließ ihn aber wieder los. Der junge Mann hatte sich mit einem anderen Mitstreiter zusammengeklebt.

Wutausbrüche und Attacken erleben Mitglieder der „Letzten Generationen“ bei Verkehrsblockaden immer häufiger. Die Aktivisten begründen ihre umstrittenen Handlungen mit der Notwendigkeit zivilen Ungehorsams. Aufrufe an die Politik, die gesetzlich festgeschriebenen Klima-Maßnahmen umzusetzen, seien ins Leere gelaufen, deshalb müssten Stör-Aktionen für Aufmerksamkeit sorgen.

