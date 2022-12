﻿Nach Brand in Leipziger Harkortstraße: Todesopfer ist identifiziert

Die am 2. Advent bei einem Wohnungsbrand in der Leipziger Harkortstraße entdeckte tote Person ist identifiziert. Offen ist aber weiterhin, wann genau sie starb und wie das Feuer ausbrach.

Am 2. Advent hat in der Leipziger Harkortstraße eine Wohnung gebrannt. Die Rettungskräfte stießen auf einen Leichnam.

Leipzig. Der rätselhafte Wohnungsbrand am Sonntag in der Harkort-straße 21 gibt nach und nach seine Geheimnisse preis: Bei der leblos aufgefundenen Person handele es sich um die 66-jährige Mieterin, teilte die Leipziger Polizei am Montagnachmittag mit. Unklar seien allerdings noch die Todesursache und der Zeitpunkt des Ablebens. Erste Feststellungen durch den Rechtsmediziner vor Ort würden aber darauf hindeuten, dass die 66-Jährige bereits vor dem Brand verstarb, sagte ein Polizeisprecher.

Um Klarheit zu schaffen, hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Leipzig auf Antrag der Staatsanwaltschaft unterdessen die Sektion des Leichnams angeordnet.

Die Ermittlungen zur Brandursache, insbesondere zu der Frage eines eventuellen Schwelbrandes, dauern weiterhin an. Brandursachenermittler der Polizeidirektion Leipzig waren gestern vor Ort. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gebe es bisher aber nicht, so der Polizeisprecher.

Wie berichtet, war das Feuer am Sonntag gegen 14.45 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand und fand in der Wohnung zunächst eine leblose Person, deren Identität nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Es könne nicht einmal gesagt werden, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, hieß es zu diesem Zeitpunkt. Die Kriminalpolizei wurde in die Ermittlungen eingebunden.

