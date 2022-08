﻿Nach Brandanschlag: Leipziger Ordnungsamt plant Auto-Neukäufe für 210.000 Euro

Sechs Behördenfahrzeuge wurden in Leutzsch und Schönefeld vorsätzlich zerstört. Jetzt sollen sie ersetzt werden.

Leipzig. Sechs Fahrzeuge hat das Leipziger Ordnungsamt bei Brandanschlägen verloren. Monatelang mietete die Behörde deshalb zunächst teure Ersatzwagen bei einem Autovermieter. Jetzt plant das Amt den Neukauf von sechs Elektro-Kompaktwagen. Kosten: 210.000 Euro.

Bei nächtlichen Bränden am 30. Dezember 2019 in der Hans-Driesch-Straße 1 in Leutzsch und am 25. Januar dieses Jahres am Rathaus Schönefeld in der Ossietzkystraße wurden insgesamt neun Fahrzeuge des Stadtordnungsdienstes und der Verkehrsüberwachung beschädigt. Drei Autos ließen sich danach wieder reparieren, doch an den anderen sechs Wagen entstand Totalschaden.