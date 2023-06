Nach dem Pott die Schale? RB-Fans feiern in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Polizeiautos auf dem Ring und Menschenmassen friedlich mit Fahnen und Gesängen - auch so geht „Demo“ in Leipzig! Wobei es am Sonntag mal nicht um Protest ging sondern einzig und allein um den Pokal: RB Leipzig hat tatsächlich die Titelverteidigung geschafft und ist erneut DFB-Pokalsieger! Und das wurde gebührend gefeiert - mit dem Empfang im Rathaus, einem Autokorso durch die Innenstadt und dem Fanfest auf der Festwiese. Von der Euphorie getragen ließ sich Mittelfeld-Star Kevin Kampl zu einer Kampfansage für die nächste Saison hinreißen. Unter dem Jubel der Fans sagte er:

Nach der Sommerpause kommen wir wieder und dann versuchen wir, diesen verdammten Meistertitel zu holen. Kevin Kampl, RB-Mittelfeldspieler

Nach dem Pott kommt also die Schale? Trainer Marco Rose, der mit rotem Fischerhut das Feierbiest gab, schaltete da für den Moment lieber noch einen Gang runter. Wichtiger sind für ihn die Glücksgefühle: „Wir haben mittlerweile Fans bis hoch nach Rostock. Das macht mich stolz“, so Rose. Und ging dann wieder in den Feiermodus: „Jetzt haben wir genug geredet und lassen es einfach krachen.“ Die Kolleginnen und Kollegen der LVZ-Sportredaktion waren den ganzen Sonntag über beim RB-Fanfest ganz dicht dran. Den Live-Blog zur Pokalfeier gibt‘s hier zum Nachlesen.

Und weil‘s so schön war, feierte Lok gleich mit. Natürlich schön getrennt in Probstheida. Am Samstag hatte die „Loksche“ gegen den Chemnitzer FC mit 3:0 gesiegt und damit den Sachsenpokal gewonnen. Die anschließende Siegerehrung wurde nach einem Platzsturm im Bruno-Plache-Stadion zu einer blau-gelben Party. Am Sonntag gab‘s für die siegreichen Lok-Spieler die Belohnung: Ihr Feierflieger hob nach Mallorca ab. Der Bierkönig lässt grüßen. Unser Autor Georg Meyer war beim Cup-Sieg dabei und hat die Party verfolgt.

Sportlich in Höchstform zeigte sich auch Herbert Grönemeyer in der Red Bull Arena: Stolze drei Stunden spielte „Herbert“ auf. Zwischen seinen Balladen und der ewigen „Bochum“-Hymne blieb auch noch Zeit für Fußball und den RB-Triumph: „Ihr seid Pokalsieger“ rief er nach dem Abpfiff in Berlin ins Leipziger Publikum. Um dann aber mit Tempo in die dritte Halbzeit zu starten: „Wir spielen weiter, bis sie uns aus dem Stadion schmeißen.“ LVZ-Kulturreporter Christian Neffe war im Stadion live dabei. Sein Fazit: „Drei Stunden Emotionen, Energie und großartige Musik: Herbert Grönemeyer hat in Leipzig bewiesen, warum er zu den ganz großen Musikern in Deutschland gehört.“

Bild des Tages

Party mit den Fans: Mit einem Auto-Korso zog am Sonntag der Pokalsieger RB Leipzig durch die Innenstadt. An der Festwiese stieg dann das große Fanfest. © Quelle: Andre Kempner

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Der Tag danach: Die Gewalt gegen die Polizei rund um die Demonstration am „Tag X“ in Leipzig hat zu dutzenden Festnahmen geführt. Die Gewalt gegen die Polizei rund um die Demonstration am „Tag X“ in Leipzig hat zu dutzenden Festnahmen geführt. Leipzigs Oberbürgermeister gibt dem Demo-Organisator Jürgen Kasek eine Mitschuld. Und die Polizei verteidigt ihre Strategie.

Was passierte in Apolda? In der thüringischen Stadt soll am Sonntag ein Kind bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft ums Leben gekommen sein. Letzte Klarheit gibt es aber noch nicht. Zehn weitere Menschen wurden verletzt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigte sich bestürzt. In der thüringischen Stadt soll am Sonntag ein Kind bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft ums Leben gekommen sein. Letzte Klarheit gibt es aber noch nicht. Zehn weitere Menschen wurden verletzt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigte sich bestürzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Faszination Schatzsuche: In Scharen machten sich kleine und große Schatzsucher am Samstag auf den Weg zur goldenen Pyramide in Altenburg. Die Firma OKM Detectors hatte zum Tag der offenen Tür geladen. Aber wer kann eigentlich Schatzsucher werden und was gibt es zu beachten? In Scharen machten sich kleine und große Schatzsucher am Samstag auf den Weg zur goldenen Pyramide in Altenburg. Die Firma OKM Detectors hatte zum Tag der offenen Tür geladen. Aber wer kann eigentlich Schatzsucher werden und was gibt es zu beachten? Eine Antwortsuche von LVZ-Reporterin Dana Weber

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

300 Jahre Bach in Leipzig: Unter diesem Motto steht das diesjährige Bachfest. Was genau geplant ist, welche Musiker kommen und welche Bach-Musik erklingt, wird am Montag bekannt gegeben. Am Donnerstag geht‘s los

1050 Jahre Torgau: Stadtfeste haben viele Kommunen. Die Renaissance-Stadt Torgau feiert dagegen gleich ein ganzes Stadtjubiläum. Und das mit einem Stadtfeste haben viele Kommunen. Die Renaissance-Stadt Torgau feiert dagegen gleich ein ganzes Stadtjubiläum. Und das mit einem anspruchsvollen Kulturprogramm und einem eigens hergestellten Festbier , das in Belgern gebraut wird

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen und unbeschwerten Sonntagabend und einen gelingenden Start in die Woche,

Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ