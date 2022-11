﻿Bilanz der Kanal-Konferenz: Planer wollen „Stagnation“ im Leipziger Neuseenland überwinden

Leipzig. Vor fünf Monaten fand in der Leipziger Kongresshalle die erste Welt-Kanal-Konferenz im deutschsprachigen Raum statt. Das hochkarätig besetzte Treffen mit 340 Fachleuten habe auch einen "Motivationsschub" für solche Wasserbau-Projekte ausgelöst, die in der Region und in der Messestadt noch einer Verwirklichung harren. Dieses Fazit zog zumindest Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) am Donnerstag zur Vorstellung eines kleinen Heftes, das die Ergebnisse der Konferenz zusammenfasst.

„Leipziger Logbuch“ heißt das Heft. Es enthält zehn Thesen, die aus den 90 Vorträgen als bestimmende Elemente herausgefiltert wurden. Zum Beispiel müssen die Wasserwege künftig so gestaltet werden, dass sie sowohl mit Dürre-Perioden als auch mit Hochwasser besser zurechtkommen, erläuterte Henry Graichen (CDU). Der Landrat des Kreises Leipzig leitet auch die Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland. Er hoffe, dass die Thesen auch neuen Schwung in einige Bauprojekte bringen, die zuletzt Rückschläge verzeichneten. „Sie sollten beim Segeln durch die Untiefen der Bürokratie beachtet werden.“ Konkret genannt wurden dafür vier Beispiele:

Harthkanal: Die Verbindung zwischen Cospudener und Zwenkauer See sollte eigentlich längst fertig sein. Doch auf der Baustelle unterhalb der Autobahnbrücke der A 38 tut sich seit mehr als einem Jahr nichts mehr. Dem Bauherren LMBV (eine Bergbau-Sanierungsgesellschaft des Bundes) sind die Kosten explodiert. Statt ursprünglich veranschlagten zehn Millionen Euro ist inzwischen von 150 Millionen Euro die Rede, etwa 58 Millionen Euro wurden schon verbaut. Seit Ende 2021 läuft ein Verfahren, das die höheren Kosten für das Errichten der Wasserableitung vom Zwenkauer See (Bund), den Hochwasserschutz (Land) und den touristischen Teil für die jeweils Verantwortlichen aufschlüsseln soll, so Landrat Graichen. "Aktuell läuft die Bearbeitung dieser Wirtschaftlichkeitsanalyse. Anfang 2023 sollen die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt werden."

Störmthaler Kanal: Pfingsten 2013 wurde die 850 Meter lange Verbindung vom Störmthaler zum Markkleeberger See samt Schleuse eröffnet, im März 2021 wegen Deformationen in der Böschung aber wieder geschlossen. Nach einem Auswahlverfahren, das rund ein Jahr dauerte, wie Graichen kritisch anmerkte, konnte im September 2022 ein Gutachter seine Arbeit beginnen. "Das tut er jetzt und zwar sehr engagiert. Leider ist noch nicht absehbar, wann der Gutachter sagen kann, welche Probleme dort im Untergrund schlummern. Im Anschluss werden wir das Gespräch mit dem Bund suchen, um die festgestellten Probleme schnellstmöglich zu beheben."

Wasserschlange Markkleeberg: Die ursprüngliche Idee mussten im September 2018 nach mehr als zehn Jahren Vorarbeit und 2,4 Millionen Euro Kosten zu den Akten gelegt werden. Damals hatte die Landesdirektion Sachsen die Planungen des Zweckverbands Kommunales Forum Südraum Leipzig als nicht genehmigungsfähig abgewiesen. Seitdem setze man auf eine kleine Lösung, so Angela Zábojnik, Abteilungsleiterin für Gewässerentwicklung im Leipziger Rathaus. Weil die LMBV ohnehin eine Überschusswasserableitung vom Markkleeberger See in die Pleiße schaffen muss, könne die dafür vorgesehene Kleine Pleiße "zeitnah" gleich mit so ertüchtigt werden, dass muskelbetriebene Boote diesen Weg mit Umtragen ebenfalls nutzen können.

So könnte die Fortsetzung des Saale-Leipzig-Kanals an der einst geplanten Schleuse Wüsteneutzsch (vorn) laut den Ideen einiger Studentinnen und Studenten aussehen © Quelle: Stadt Leipzig

Saale-Leipzig-Kanal: Laut Bürgermeister Rosenthal fand die unvollendete Wasserstraße, die den Lindenauer Hafen noch von Hamburg trennt, besonderes Interesse bei den Konferenzteilnehmern. Mehrere Vorträge und Exkursionen führten etwa zur Schleusenruine in Wüsteneutzsch. Studierende der TU Dresden stellten ihre Entwürfe für eine Umnutzung der Ruine oder den Bau einer Schiffshebeanlage (der Höhenunterschied zwischen der Elster und der Saale beträgt dort 20 Meter) vor. Gemeinsam mit vielen regionalen Partnern sollen nun neue Gespräche initiiert werden, um den Bund als Eigentümer für das Erstellen eines Zukunftskonzepts zu gewinnen, kündigte Rosenthal an. Dazu könnten auch länderübergreifende Zweckverbände gegründet werden. Als ersten Schritt in diese Richtung sehe er den Ausbau eines Radweges entlang des Kanals, der in den nächsten Wochen beginne. Den Durchstich eines kurzen Teilstücks vom Lindenauer Hafen zum Kanal sehe er erst im Zeitraum 2024/25, weil die Stadt Leipzig zuvor den Elstermühlgraben und den Stadthafen fertigstellen müsse, außerdem gerade die Freilegung des Pleißemühlgrabens im Zentrum Nordwest plane.

