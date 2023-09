﻿Nach Groß-Razzia in Colditz: Ralf N. präsentiert sich vor Gericht als Opfer vieler Zufälle

Der 67-jährige Ralf N. aus Colditz und seine Söhne Andreas und und Uwe N. sollen bandenmäßig mit Drogen gedealt haben. Nun vor Gericht widerspricht Ralf N. dieser Darstellung und präsentiert sich als Opfer vieler seltsamer Zufälle.

Leipzig. Es gibt viele Geschichten über Ralf N.: Sie handeln von einem Mann, der Teil rechtsextremer Strukturen war, Nachbarn terrorisierte, Punks verprügelte, sogar den früheren Bürgermeister. Der mit seinem Lamborghini durch seine Heimatstadt Colditz donnerte – nicht nur um zu protzen, sondern auch als Machtdemonstration. All das lässt sich in alten Gerichtsakten nachlesen, in zahlreichen Gesprächen mit Betroffenen rekonstruieren. Nun wird dem 67-Jährigen und seinen beiden Söhnen Andreas und Uwe N. vor dem Landgericht Leipzig der Prozess gemacht. Die drei Männer sollen bandenmäßig mit Drogen gehandelt haben – so heißt es in der Anklageschrift. In Wohnhäusern und Lagerhallen der Männer fanden Ermittler Crystal Meth im Wert von einer halben Million Euro, 2600 Cannabis-Pflanzen und mehrere Waffen.