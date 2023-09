Wegen bandenmäßigem Drogenghandels kommen Ralf N. und seine Söhne Uwe und Andreas jetzt vor das Landgericht Leipzig. Die drei Männer aus Colditz (Landkreis Leipzig) beschäftigen mittlerweile nicht nur Polizei und Justiz, sondern auch die Politik.

Leipzig. Sechs Monate nach einer groß angelegten Razzia in Colditz beginnt am 26, September am Leipziger Landgericht der Prozess gegen den 66-jährigen Ralf N. und seine Söhne Uwe und Andreas. Ihnen wird vorgeworfen bandenmäßig mit Drogen gehandelt zu haben. Im März hatten Ermittler von Zoll und Bundespolizei mehrere Grundstücke der Colditzer Familie durchsucht. Sie fanden Crystal Meth im Wert von einer halben Million Euro, eine Cannabisplantage, mehrere Waffen, Luxusautos und jede Menge Bargeld. Das Landgericht hat für den Prozess bisher Termine bis Ende November angesetzt.