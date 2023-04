﻿„Wir zweifeln am Interesse der Stadt“: Haben Leipziger Rolleranbieter eine Zukunft?

Leipzig. Das Ergebnis war eindeutig: In Paris hat sich die Bevölkerung am Wochenende klar gegen den Verleih von E-Rollern in der Stadt positioniert. Bei einer Bürgerbefragung am Sonntag votierten 89 Prozent für ein Verbot der Scooter – das soll bereits ab September gelten. Ein so deutliches Meinungsbild der Bevölkerung wirft die Frage auf: Hat der Rollerverleih noch eine Zukunft?

Etwa drei Jahre nach Einführung in Paris wurde die neue Mobilitätsform Ende 2021 auch in Leipzig etabliert. Im Vergleich zu anderen Städten ließ sich die Messestadt damit viel Zeit. „Zum Glück“, sagt Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), unter deren Regie die Einführung der E-Scooter in Leipzig abläuft. „Wir konnten aus den Erfahrungen, die andere Städte bereits gemacht haben, lernen.“ Mit dem „Leipziger Modell“ sei die Stadt auf dem richtigen Weg. Das habe die Entwicklung in Paris noch mal bestätigt.

E-Scooter-Verleih: „Leipzig ist ein Verlustgeschäft“

Denn in Leipzig laufe einiges anders als in anderen Städten, betont der LVB-Sprecher – hier gelte ein sogenannter stationsflexibler Betrieb. „Die E-Roller sind nur auf markierten Plätzen verfügbar und auch wieder dort abzustellen“, erklärt Backhaus. Und damit eben nicht vor der Haustür der einzelnen Bürger, wie etwa in Paris. Ein „geordnetes Angebot“, so nennt er das, sei im Sinne der Bürger.

Weniger scheint das hingegen im Sinne der Betreiber zu sein. Derzeit bieten die beiden Unternehmen Voi und Tier ihre E-Roller im Stadtgebiet an. „Leipzig ist ein Verlustgeschäft“, sagt Tier-Sprecher Patrick Grundmann. Die Parkflächen seien zu wenig und zu weit voneinander entfernt. Von ursprünglich 129 vereinbarten Stellplätzen hätten Stadt und LVB bisher erst 68 errichtet. „Wir zweifeln inzwischen daran, ob es überhaupt ein Interesse der Stadt gibt, weitere Stationen zu genehmigen.“

Verbot wie in Paris nach deutschem Recht nicht möglich

Der Rollerverleih wurde in Leipzig als zweijähriges Pilotprojekt geplant – mit Start im November 2021 läuft es noch bis Ende März 2024. Wie das Leipziger Dezernat Stadtentwicklung und Bau am Dienstag mitteilte, sei eine Weiterführung jedoch bereits angedacht. Von LVB-Sprecher Backhaus ist nichts Gegenteiliges zu hören. „Es gibt Menschen, die wollen E-Roller nutzen. Denen wollen wir das auch anbieten.“ Ein vollständiges Verbot hält er nicht für sinnvoll. Vielmehr verspricht er zusätzliche Stellplätze: „In den nächsten Wochen und Monaten werden weitere Stationen hinzukommen.“

Ohnehin ließe sich der Verleih von E-Rollern nicht einfach so durch eine Entscheidung der Bürger verbieten wie in Paris geschehen, erklärt Tier-Sprecher Grundmann. In Deutschland würden bundeseinheitliche Regeln gelten, einzelne Kommunen oder Städte dürften gar kein Verbot aussprechen. „Allerdings können die Städte die Rahmenbedingungen für Anbieter besonders ungemütlich machen.“

Ärgernis entsteht durch Verhalten der Roller-Nutzer

„Es muss Regeln geben“, davon ist LVB-Sprecher Backhaus überzeugt. „Wir werden langfristig erfolgreicher sein, wenn wir dabei die Interessen aller Beteiligten mit einbeziehen.“ Die der Stadt, der Anbieter, der Nutzer und der übrigen Bürger, zählt er auf. Leipzig versuche es mit klaren Regeln zum Abstellen der E-Scooter. „Letztlich steht und fällt vieles aber auch mit dem Verhalten der einzelnen Nutzer“, so Backhaus. „Wir hätten viele Probleme nicht, wenn sich alle ordentlich mit den Scootern bewegen und Rücksicht nehmen würden.“ Weil das oftmals nicht der Fall sei, könnten die Roller zum Ärgernis werden.

Diese Regeln gelten für die Fahrt mit dem E-Roller

Grundsätzlich gilt: Wer einen E-Roller nutzt, muss mindestens 14 Jahre alt sein und darf damit nur auf Radwegen fahren. Fehlen diese, ist die Straße zu nutzen. Dabei gilt eine maximale Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde. Wer Alkohol getrunken hat, sollte besser auf eine Fahrt verzichten. Sogenannte Trunkenheitsvorfälle im Zusammenhang mit E-Scootern kämen „hin und wieder“ vor, teilte die Polizei Leipzig auf Nachfrage mit. Meist geschehe das im Zusammenhang von Events. Für E-Scooter gelten die gleichen Grenzwerte wie beim Autofahren. Das heißt, maximal 0,5 Promille Alkohol im Blut sind erlaubt, für unter 21-Jährige gilt die 0,0 Promille-Grenze.