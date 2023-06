﻿Festnahme bei Demo: Polizei und Innenminister entschuldigen sich bei Juliane Nagel

Die Leipziger Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) wurde am Donnerstag bei einer Demo von Beamten mit Schmerzgriffen festgesetzt und im Gewahrsam befragt – obgleich sie als Mitglied des Parlaments besonderen Schutz genießt. Jetzt reagiert die Polizei.

Leipzig. Nachdem die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) am Donnerstag bei einer Demo in Leipzig in Handschellen abgeführt worden war, haben sich Leipzigs Polizeipräsident René Demmler und Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) am Freitag bei ihr entschuldigt. Abgeordnete des Landtages dürfen laut Sächsischer Verfassung (Artikel 55) nur mit Einwilligung des Landtages festgenommen oder festgehalten werden. Laut Nagel passierte die vorübergehende Festsetzung trotz Wissens der Beamten um ihre Funktion. Wie ein Polizeisprecher erklärte, sei inzwischen das Landeskriminalamt (LKA) mit den weiteren Ermittlungen im Fall betraut worden.