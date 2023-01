﻿Plagwitzer Produktionsschüler sollen bei Schauplatz unterkommen

Mit Petra Čagalj Sejdi (links) und Claudia Maicher (rechts) waren jetzt erneut zwei Landtagsmitglieder der Grünen in der Produktionsschule vom BBW Leipzig zu Besuch. Leiterin Franka Martin (Mitte) führte die Politikerinnen durch die Werkstätten in Plagwitz.

Leipzig. Nach dem überraschenden Förderstopp für die BBW-Produktionsschule in Plagwitz deutet sich jetzt eine Lösung für die 24 betroffenen Schülerinnen und Schüler an. „Der Träger versucht aktuell, die Jugendlichen an die Produktionsschule von Schauplatz zu vermitteln“, erklärte das Rathaus auf zwei ähnlich gehaltene Anfragen von Linken und Grünen. „Dies kann allerdings nicht nahtlos gelingen, da die nun neu über ESF geförderte Maßnahme von Schauplatz voraussichtlich erst zum 1. Februar 2023 beginnen wird.“ Weitere Alternativen gebe es nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz vor Weihnachten hatte das Berufsbildungswerk Leipzig (BBW) erfahren, dass die seit zwölf Jahren in Plagwitz arbeitende Produktionsschule ab 1. Januar 2023 keine Förderung mehr aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) erhält. Bislang erhielten dort benachteiligte Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren die Chance, sich durch Tätigkeiten in verschiedenen Werkstätten zu stabilisieren und auf das Berufsleben vorzubereiten. Oft sind es gesundheitlich oder psychisch gehandicapte Mädchen und Jungen, welche zuvor die Schule oder eine Lehre abgebrochen hatten.

Förderung reicht nur für eine Schule

Laut dem Amt für Jugend und Familie sieht die ESF-Förderrichtlinie „Produktionsschulen“ für den früheren Regierungsbezirk Leipzig ab 2023 nur eine Produktionsschule vor. Hierfür hätten sich zwei Träger beworben. Nämlich das BBW mit einer Kofinanzierung über das Amt für Jugend und Familie sowie der Träger Schauplatz (in der Lützner Straße in Lindenau). Die 2015 gegründete Produktionsschule Schauplatz habe eine Kofinanzierung über das Referat für Beschäftigungspolitik im Rathaus zugesagt bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Bedarfsbestätigung für beide Träger wurde im Vorfeld durch das Amt für Jugend und Familie erteilt“, hieß es nun weiter in der Antwort. „Die fachlichen Stellungnahmen fielen für beide Träger grundsätzlich positiv aus, wobei betont wurde, dass mit dem BBW eine langjährige und erfolgreiche Kooperation besteht.“ Auch der Stadt sei erst am 19. Dezember 2022 von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) mitgeteilt worden, dass für die neue Förderperiode ab 1. Januar 2023 allein Schauplatz eine Förderung erhält. Die SAB habe vor ihrer Entscheidung keinerlei Rücksprache mit dem Rathaus genommen, vielmehr gemäß von Vorgaben aus dem Wirtschaftsministerium eine Bewerbung ausgewählt.

Zuständigkeit der Ministerien unklar

Merkwürdig dabei: Das Wirtschaftsministerium hatte noch Ende 2022 auf LVZ-Anfrage erklärt, für die Produktionsschulen sei das Sozialministerium zuständig. Die SAB wollte sich – unter Verweis auf das Bankgeheimnis – überhaupt nicht zum Thema äußern. Das Amt für Jugend und Familie betonte soeben, man habe „das Unverständnis zum Verfahren und zur Entscheidungsfindung“ gegenüber der SAB mitgeteilt. Üblich sei eigentlich, dass die Stadtverwaltung in solchen Situationen vorab um eine Priorisierung gebeten wird. Das sei hier unterblieben. Für künftige Verfahren wolle daher die Kommune „die Aufgaben und Einflussmöglichkeiten im Vorfeld mit der SAB schriftlich fixieren“.

Lesen Sie auch

Die Fraktion der Linken im Stadtrat kritisierte den Vorgang scharf. „Wir haben keinerlei Verständnis dafür, wie die SAB zu ihrer Entscheidung hinsichtlich des Endes der Förderung für die fachlich exzellent aufgestellte Produktionsschule des BBW gekommen ist“, ließen sich Juliane Nagel und William Rambow zitieren. „Das zuständige Sozialministerium muss aus unserer Sicht das Förderprozedere wieder in die Hand nehmen und darf dies nicht einer Bank überlassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz ähnlich klang es bei den Leipziger Landtagsmitgliedern der Grünen, Petra Čagalj Sejdi und Claudia Maicher, die dazu eine Anfrage an die Staatsregierung eingereicht haben. „Der Bedarf an Plätzen in Produktionsschulen kann mit aktuell nur einer geförderten Schule in Leipzig nicht gedeckt werden“, erklärten sie. „Das Sozialministerium muss hier dringend nachsteuern und alternative Lösungen aufzeigen.“